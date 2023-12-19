12月18日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月19日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月18日主持例行記者會，就美英涉港錯誤言論、美對台軍售、半島局勢等問題回答中外媒體提問。以下是問答全文：



汪文斌：應國務院總理李強邀請，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京將於12月19日至20日來華舉行中俄總理第二十八次定期會晤。



韓聯社記者：外交部發布了今天上午王毅外長會見朝鮮外務省副相朴明浩的消息。發言人能否具體介紹會見內容？



汪文斌：今天上午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見了來華舉行中朝外交磋商的朝鮮外務省副相朴明浩。



王毅外長表示，中朝傳統友誼由兩黨兩國老一輩領導人親自締造和培育，是雙方共同的寶貴財富。近年來，在兩黨兩國最高領導人戰略引領和親自關心下，中朝傳統友好在新時代進一步發揚光大。面對動亂交織的國際形勢，中朝始終堅定相互支持、相互信任，彰顯了中朝友好合作的戰略意義。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，願同朝方一道，加強溝通協調，深化各領域交流合作，辦好明年兩國建交75周年系列紀念活動，推動中朝友好合作關係持續穩步向前發展。



朴明浩副外相表示，按照兩黨兩國最高領導人崇高意志和新時代要求，持續深化發展朝中關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。朝方願同中方一道，以兩國建交75周年為契機，鞏固朝中兄弟友誼，推動兩國關係不斷向前發展。朝方將繼續同中方加強多邊協作，維護共同利益，維護地區和平穩定。



雙方還就共同關心的問題交換了意見。



新華社記者：發言人能否介紹中俄總理第二十八次定期會晤有關安排？中方對此次會晤有何期待？



汪文斌：中俄總理定期會晤是推動落實兩國元首共識和統籌協調雙方各領域務實合作的重要機制，自1996年成立以來每年舉行。本次會晤期間，雙方將就雙邊關係、務實合作以及共同關心的問題深入交換意見。

