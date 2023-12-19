美英對香港國安法說三道四？外交部答中評

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月19日電（記者 海涵）黎智英涉香港國安法案12月18日開審，美國、英國對黎智英案和香港國安法說三道四。外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會上就此回答中評社記者提問，他指出，美國、英國就這一進入司法程序的案件說三道四，嚴重違背法治精神，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，是赤裸裸的政治操弄和百分百的雙重標準，中方對此堅決反對。



汪文斌指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究。黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是反華勢力的“代理人”和“馬前卒”，是香港亂局的幕後推手，破壞香港繁榮穩定，損害香港市民福祉。香港特區執法部門秉公辦案，司法機關依法審理，合情合理合法。



汪文斌表示，美國、英國就這一進入司法程序的案件說三道四，嚴重違背法治精神，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，是赤裸裸的政治操弄和百分百的雙重標準，中方對此堅決反對。中國中央政府堅定支持香港特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為。對香港國安法污蔑抹黑、干擾破壞的圖謀絕不會得逞。



在當天的記者會上，還有記者提及，美國國務卿布林肯15日發表聲明稱，美方反對中方利用懸賞威脅並騷擾“自由民主人士”，敦促香港特區政府尊重《基本法》所列受保護的權利與自由。汪文斌對此予以駁斥，他說，“我們堅決反對美方公然詆毀香港國安法、干預特區法治。”



汪文斌說，有關外逃反中亂港分子涉嫌危害國家安全，香港特區以事實為依據，以法律為准繩，依法對其予以通緝，符合國際法及國際通行慣例，是正義之舉。美國制定的國家安全法律也具有域外效力。美方為亂港分子撐腰打氣，不僅是對法治精神的粗暴踐踏，更暴露出美方在人權、法治問題上一貫奉行的雙重標準。



汪文斌指出，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。我們敦促美方反躬自省，切實尊重中國主權和香港法治，不得做犯罪分子的避風港。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，任何干預香港事務、破壞香港法治的圖謀都絕不會得逞。