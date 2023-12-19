美再對台售武　外交部：將反制參與企業

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月19日電（記者 海涵）美國國防安全合作局12月16日稱，美國國務院已批准向台灣出售指揮、控制、通訊、計算機全生命周期支持以及相關設備，價值約3億美元。外交部發言人汪文斌12月18日在例行記者會上就此指出，無論美方向台灣地區提供多少武器，都阻止不了中國統一的歷史進程，動搖不了中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，我們將對參與對台售武的有關企業採取反制措施。



汪文斌表示，美方公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是“八·一七”公報規定，再次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危害台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



汪文斌指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。無論美方向台灣地區提供多少武器，都阻止不了中國統一的歷史進程，動搖不了中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。中方敦促美方把堅持一個中國政策、不支持“台獨”等承諾落到實處，停止武裝台灣的危險趨勢，停止製造台海緊張因素，停止縱容和支持“台獨”分裂勢力“以武謀獨”。中國終將統一，也必將統一。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整，我們將對參與對台售武的有關企業採取反制措施。