外交部：菲寄希望於同個別大國捆綁是徒勞的

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月19日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月18日在例行記者會上再度就南海問題申明中方立場。汪文斌指出，我們希望菲方認識到，寄希望於同個別大國捆綁、逼迫中方在涉及自身核心利益問題上妥協讓步是徒勞的，最終受損的是菲方自身利益和地區和平穩定。



有記者提問稱，16日，菲律賓總統馬科斯在接受採訪時稱，一個更強勢的中國正對亞洲鄰國構成切實挑戰。南海問題已成為複雜的地緣政治挑戰。菲律賓和日本正加強同盟關係並應同美國開展三方合作。中方對此有何回應？



汪文斌表示，一段時間以來，打破中菲之間達成的共識、加劇南海形勢緊張的是菲律賓，試圖改變仁愛礁現狀、製造既成事實的是菲律賓，極力拉攏域外力量向中方施壓的也是菲律賓。



汪文斌說，無論菲方釋放多少“煙霧彈”、打多少“口水仗”，都改變不了以下事實：菲方曾鄭重承諾拖走在仁愛礁非法“坐灘”的軍艦，但24年過去了，這一承諾卻始終沒有兌現。中菲之間曾就妥處仁愛礁問題達成共識，共同維護了海上穩定。但今年以來，菲方背棄自己的承諾，不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁海域，企圖運送用於大規模維修加固非法“坐灘”軍艦的建築物資，實現對仁愛礁的永久占領，這是導致兩國關係緊張的原因所在。菲方倚仗外部力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，這是導致海上局勢升溫的主要風險。



汪文斌指出，中方始終致力於同包括菲律賓在內的東盟國家通過對話協商共同維護南海和平穩定，同時中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移。我們希望菲方認識到，寄希望於同個別大國捆綁、逼迫中方在涉及自身核心利益問題上妥協讓步是徒勞的，最終受損的是菲方自身利益和地區和平穩定。



