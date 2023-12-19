商務部答中評：從五個方面推進內外貿一體化

商務部副部長盛秋平（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，商務部副部長盛秋平在回答中評社記者提問時表示，商務部會同各地區、各有關部門深入貫徹落實黨中央、國務院關於推進內外貿一體化的決策部署，主要開展了五方面的工作。下一步，將把貫徹落實《措施》作為重要任務，推動各項措施落實落地，爭取盡早取得實質性突破。



盛秋平說，商務部會同各地區、各有關部門深入貫徹落實黨中央、國務院關於推進內外貿一體化的決策部署，主要開展了五方面的工作：



一是工作體系不斷健全。在部門層面，協同建立機制。商務部等22個單位建立了促進內外貿一體化發展部際工作機制，2022年實施了促進內外貿法律法規、監管體制、經營資質、質量標準、檢驗檢疫、認證認可相銜接等15個方面134項工作舉措，取得良好成效。在地方層面，央地聯動開展試點。會同13個部門共同開展內外貿一體化試點工作，組織北京等9個試點地區圍繞完善內外貿一體化調控體系、促進內外貿制度銜接等方面積極創新，先行先試。



二是內外貿規則標準加快銜接。推動修改《對外貿易法》，取消對外貿易經營者備案登記，賦予所有經營主體外貿經營權，便利企業內外貿一體化經營。修訂《商務領域標準化管理辦法》，健全內外貿標準管理體系，開展國家級服務業標準化商貿流通專項試點，探索形成了一批加強標準化管理、提升內外貿一體化發展水平的典型案例。



三是國內國際兩個市場深入拓展。發揮進博會、廣交會、服貿會、消博會、投洽會、數貿會等具有國際影響力的會展平台作用，增進國內外市場交流，開展全國消費促進月、國際消費季等“消費提振年”活動，鼓勵各地舉辦各類內外貿融合對接活動，支持企業開拓國內國際兩個市場。



四是企業一體化經營能力穩步提升。開展內外貿一體化領跑行動，重點培育一批具有國際競爭力、內外貿一體化經營企業。引導和支持企業加快數字化發展，實現線上線下、內貿外貿一體化經營。