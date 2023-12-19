商務部：多舉措助力內外貿一體化發揮作用

商務部副部長盛秋平（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，商務部副部長盛秋平和海關總署、市場監管總局、金融監管總局有關負責人介紹加快內外貿一體化發展有關情況。



盛秋平表示，黨中央、國務院高度重視加快內外貿一體化發展工作。習近平總書記強調，要完善內外貿一體化調控體系，推進內外貿一體化。中央經濟工作會議指出，要發揮超大規模市場和強大生產能力的優勢，使國內大循環建立在內需主動力的基礎上，提升國際循環質量和水平。



盛秋平說，加快內外貿一體化是構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求。近年來，商務部會同各有關部門、各地區認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，著力推進內外貿一體化取得積極進展，內外貿規模質量進一步提升。2022年，批發零售業增加值11.5萬億，占GDP的12.3%。2023年1－11月，社會消費品零售總額42.8萬億，同比增長7.2%，貨物進出口38萬億人民幣，同比持平，穩居全球第二大消費市場和全球第一貨物貿易大國地位。2023年前三季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到83.2%。內外貿規則制度進一步銜接，國際標準轉化率超過80%，企業內外貿一體化發展意願進一步增強，2023年前10個月，規模以上工業企業中內外貿一體化經營企業數量同比增長4.7%。越來越多企業認識到，開展內外貿一體化經營是用好兩個市場兩種資源、應對市場風險、拓展發展空間的重要手段。但與此同時，我們發現，企業在國內外市場切換時還面臨一些障礙，存在“重外輕內”等問題，企業內外貿一體化仍需過“四關”：資金關、標準關、渠道關、監管關。內外貿一體化經營能力還有待提升。



盛秋平表示，商務部會同相關部門，在深入調研基礎上報請國務院審議出台《關於加快內外貿一體化發展的若干措施》，提出5個方面18項舉措，更好發揮內外貿一體化在促進經濟發展、擴大內需、穩定企業等方面的重要作用。主要內容包括：



一是促進內外貿規則制度銜接融合。促進內外貿標準、檢驗認證、監管銜接，不斷提高國際標準轉化率，深化檢驗檢疫、認證認可國際合作。促進內外貿資源要素更加順暢流動，推進內外貿產品同線同標同質。