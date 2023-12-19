商務部：將推動內外貿一體化試點及改革深化

商務部市場建設司司長周強（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，商務部市場建設司司長周強在回答記者提問時表示，開展內外貿一體化試點，是推進內外貿一體化的一個重要舉措，一年來，商務部等部門指導九個試點地區，緊緊圍繞試點目標，明確試點任務，勇於創新、大膽實踐，取得了初步成效。下一步，商務部將按照《措施》要求，深化內外貿一體化試點，推動試點地區加大改革創新力度，總結推廣一批試點經驗和典型案例。



有記者提問，我們瞭解到，2023年以來，商務部等14個部門在北京、上海、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東、重慶、新疆九個地區開展了內外貿一體化試點。能否介紹一下試點工作的進展情況？



周強說，開展內外貿一體化試點，是推進內外貿一體化的一個重要舉措，主要的目的就是推進在重點領域、重要環節的一些改革創新，形成一些可復制、可推廣的經驗和模式，在全國發揮示範帶動作用。一年來，商務部等部門指導九個試點地區，緊緊圍繞試點目標，明確試點任務，勇於創新、大膽實踐，取得了初步成效。



一是工作機制不斷完善。各地精心制定試點方案，細化工作措施，建立跨部門工作機制，加強協調聯動。比如，上海將內外貿一體化試點與國際貿易中心城市、國際消費中心城市建設緊密結合。新疆將推進內外貿一體化發展寫入《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，報請國務院正式印發。湖南將試點工作納入全省經濟體制改革任務清單，建立與高校、研究機構等智庫的合作機制。



二是重點任務扎實推進。各地圍繞培育內外貿一體化經營主體，建設對接交流平台，促進產業融合發展等重點任務，採取有效措施深入推進。比如，浙江累計培育六批內外貿一體化領跑企業827家，內外貿一體化改革試點產業基地84家，示範帶動作用明顯。江蘇確定貿易型、生產型、平台型三類175家內外貿一體化試點單位，強化跟蹤服務培育。