如何更好培育內外貿一體化企業？商務部答問

商務部市場建設司司長周強（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，商務部市場建設司司長周強在回答記者提問時表示，當前，構建新發展格局加快推進，內外貿一體化逐漸成為趨勢和共識。為了更好地發揮示範帶動作用，2023年在全國範圍內遴選了一批內外貿一體化領跑企業，並在試點地區積極開展“領跑者”“排頭兵”等內外貿一體化企業培育工作，引導支持企業提升國內國際經營能力，實現兩個市場順滑切換。



有記者提問企業是內外貿一體化經營主體，請問如何幫助企業提升國內國際經營能力？商務部在培育內外貿一體化企業經營方面有哪些考慮？



周強說，當前，構建新發展格局加快推進，內外貿一體化逐漸成為趨勢和共識。為了更好地發揮示範帶動作用，2023年我們在全國範圍內遴選了一批內外貿一體化領跑企業，江蘇、浙江、福建、重慶等試點地區也在積極開展“領跑者”“排頭兵”等內外貿一體化企業培育工作，引導支持企業提升國內國際經營能力，實現兩個市場順滑切換。



周強表示，《措施》強調，培育一批具有國際競爭力、內外貿並重的領跑企業。我們將持續開展內外貿一體化領跑企業培育工作，著重從以下五個方面提升企業內外貿一體化經營能力：



一是加強規則銜接。引導企業樹立內外貿一體化經營理念，主動適應國內國際市場規則，積極參與相關領域規則標準的制修訂，統籌內外貿業務發展。



二是加強品牌建設。推動企業增強品牌意識，創建培育品牌，鼓勵有條件的代工企業對接國內品牌商，增強企業國內國際品牌影響力。



三是加強市場拓展。鼓勵企業積極發掘國內國際市場需求，研發適銷對路的商品，建立國內國際聯動的營銷網絡、售後服務體系，完善國內市場布局，拓展多元化的國際市場。