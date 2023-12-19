海關總署：促進內外貿規則銜接具重要意義

海關總署綜合業務司負責人林少濱（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，海關總署綜合業務司負責人林少濱在回答記者提問時表示，促進內外貿規則制度銜接融合，對促進內外貿一體化發展具有重要意義。促進內外貿檢驗認證銜接，是促進規則制度銜接融合的一項重要內容。下一步，將持續推動進出口商品檢驗采信工作，積極穩妥擴大實施采信的商品範圍，同時做好政策宣傳解讀，提高國內外檢驗檢測機構對這項政策的認知和應用，使更多符合技術資質要求的檢驗機構能夠加入到海關采信改革。



有記者提問，促進內外貿規則制度銜接融合是內外貿一體化發展的重要內容。這次出台的18條措施中，提到“鼓勵符合資質要求的檢驗檢測機構參與進出口商品檢驗采信，擴大第三方檢驗檢測結果采信範圍”。請介紹一下這項措施的背景以及下一步具體打算？



林少濱表示，促進內外貿規則制度銜接融合，對促進內外貿一體化發展具有重要意義。促進內外貿檢驗認證銜接，是促進規則制度銜接融合的一項重要內容。原《進出口商品檢驗法》規定，進出口商品法定檢驗均由海關實施。海關踐行高質量發展、高水平開放的要求，積極配合有關部門修改《商檢法》，明確海關在進出口商品檢驗中，可以采信國內外第三方檢驗機構的檢驗結果。這是有效對接國際進出口商品檢驗制度的一項制度型開放實踐，有利於更好地保障進出口商品質量安全，提高通關效率，也有利於國內外檢驗檢測制度一體化，促進國際檢驗機構關注中國標準，相應調整檢驗標準，推動中國標準國際化。



林少濱說，為規範和推進采信工作，海關還制定施行了《中華人民共和國海關進出口商品檢驗采信管理辦法》，同步上線了海關采信管理信息化系統，實現采信管理無紙化，而且“一次檢驗、多次使用、全國通行”，在有效保障進口商品質量安全的同時，便利了進口企業，國內外檢驗檢測機構也分享了我們的改革紅利。



林少濱表示，前期，海關已發布公告，對進口服裝和進口水泥實施采信，目前正在試點推進進口煤炭采信，對進口原油也即將實施檢驗采信。下一步，將持續推動進出口商品檢驗采信工作，積極穩妥擴大實施采信的商品範圍，同時做好政策宣傳解讀，提高國內外檢驗檢測機構對這項政策的認知和應用，使更多符合技術資質要求的檢驗機構能夠加入到海關采信改革。