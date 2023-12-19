海關總署：三方面助力加快內外貿一體化發展

海關總署綜合業務司負責人林少濱（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，海關總署綜合業務司負責人林少濱在回答記者提問時表示，近年來，海關充分發揮國內國際雙循環交匯樞紐的優勢，圍繞內外貿標準銜接、檢驗認證銜接、監管銜接等方面，著力推進內外貿產品同線同標同質，優化內外貿一體化發展環境，助力我國成為全球第二大消費市場和第一大貨物貿易大國。



有記者提問，推進內外貿一體化，處於國內國際雙循環交匯樞紐的海關發揮著重要作用。請介紹一下海關在推進內外貿一體化方面做了哪些工作？下一步重點又會開展哪些工作？



林少濱說，加快內外貿一體化是構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求，為促進經濟發展、擴大內需、穩定企業具有重要作用。海關總署堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高度重視、切實做好推進內外貿一體化工作。

林少濱表示，近年來，海關充分發揮國內國際雙循環交匯樞紐的優勢，圍繞內外貿標準銜接、檢驗認證銜接、監管銜接等方面，著力推進內外貿產品同線同標同質，優化內外貿一體化發展環境，助力我國成為全球第二大消費市場和第一大貨物貿易大國。今年前10個月，我國社會消費品零售總額38.54萬億元人民幣，前11個月我國進出口總值37.96萬億元人民幣。



林少濱說，對標本次出台的加快內外貿一體化18條措施，海關將重點從以下三個方面抓好落實，為加快內外貿一體化貢獻海關力量。



一是多措並舉，促進內外貿一體化規則制度銜接融合。不同國家和地區在標準、檢驗檢疫、監管要求等方面存在差異，是內外貿一體化發展面臨的難點和堵點。海關將聚焦市場關注和企業需求，繼續做好國外技術法規標準，特別是發達國家地區技術法規標準的比對、研究和評議工作，及時向出口企業開展宣傳和貫徹相關成果。同時，深化檢驗檢疫、認證認可國際合作，積極與更多國家開展檢驗檢疫電子證書國際聯網核查，擴大第三方檢驗檢測結果采信範圍，大力促進內外貿規則制度銜接融合。