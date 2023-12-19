如何破解標準差異所產生難題？市監總局答問

市場監管總局認證監管司負責人姚雷（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局認證監管司負責人姚雷在回答記者提問時表示，推進內外貿產品的“同線同標同質”，既是推進供給側結構性改革、提升國內市場供給質量的重要舉措，也是支持出口產品轉內銷、促進國內國際市場雙循環的重要措施。下一步，市場監管總局將聯合有關部門，總結“三同”工作實施經驗和效果，提升“三同”工作實際成效。



有記者提問，我們注意到，這次《若干措施》明確提出要“促進內外貿標準銜接”“促進內外貿檢驗認證銜接”。請問，市場監管總局在這些方面有哪些工作成效？下一步會不會實施一些新的舉措？



姚雷指出，以標準、合格評定等為主要內容的技術性貿易措施，目前已成為影響國際貿易的最主要方式之一，內外貿產品適用的國內國際標準存在差異，導致認證程序、適用範圍、評價方式必然不盡相同，企業對接標準、取得認證的人力、時間和資金成本在一定程度上會削弱轉內銷的動力。為破解這類難題，市場監管總局做了如下工作：



一是大力推動國內國際標準一致性提升，強化合格評定國際互認。“十四五”以來，我國在機械、化工、信息技術、消費品等領域轉化2509項先進適用國際標準，家用電器、紡織服裝等主要消費品領域關鍵技術指標與國際標準一致性程度達到95%。市場監管總局已加入21個合格評定國際／區域組織，對外簽署15份多邊互認協議和128份雙邊合作互認安排，國際互認範圍覆蓋全球經濟總量95%以上的區域。今年年初，我們印發文件，明確國內強制性產品認證（CCC認證）采信國際電工委員會合格評定體系評價結果，有效避免了企業出口轉內銷的重復檢測認證。



二是持續促進出口轉內銷降本提效。通過精簡優化CCC認證程序，開辟出口轉內銷CCC認證綠色通道，CCC認證平均用時由30個工作日壓減至最短7個工作日。扎實推進CCC認證自我聲明實施，自2020年1月1日起19種產品按照規定程序完成CCC自我聲明即可進入市場，惠及企業4萬家，現有有效自我聲明37萬份。