市監總局：持續推進內外貿產品“三同”工作

市場監管總局認證監管司負責人姚雷（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局認證監管司負責人姚雷在回答記者提問時表示，推進內外貿產品的“同線同標同質”，既是推進供給側結構性改革、提升國內市場供給質量的重要舉措，也是支持出口產品轉內銷、促進國內國際市場雙循環的重要措施。下一步，市場監管總局將聯合有關部門，總結“三同”工作實施經驗和效果，提升“三同”工作實際成效。



有記者提問，在加快內外貿一體化發展工作中，要促進內外貿產品“同線同標同質”。請問，市場監管總局開展了哪些工作？未來將如何繼續推進？



姚雷說，內外貿產品“同線同標同質”是指按照相同標準、相同質量要求，在同一生產企業生產既能滿足境外特定目標市場要求又可內銷的產品。推進內外貿產品的“同線同標同質”，既是推進供給側結構性改革、提升國內市場供給質量的重要舉措，也是支持出口產品轉內銷、促進國內國際市場雙循環的重要措施。市場監管總局扎實推進“三同”工作，主要包括以下四個方面：

充分發揮市場決定性作用。鼓勵企業通過自我聲明或委托第三方機構進行質量評價等方式，把實施“三同”對標先進標準作為提升企業競爭力的有效措施。



不斷加強要素保障。鼓勵有條件的地方出台政策，推動金融機構為“三同”企業開拓國內外市場提供金融支持。



強化行業組織作用。指導支持相關行業協會建立“三同”產品標準化技術委員會，利用標準和認證手段助力“三同”實施；在“三同”公共信息服務平台開辟棉紡織品專區，助力棉紡織企業轉內銷；成立全國技術性貿易措施影響評估與服務標準化工作組，支撐對外貿易高質量發展。