金監總局：多措並舉支持內外貿企業開拓市場

金融監管總局政策研究司司長李明肖（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室12月18日下午舉行國務院政策例行吹風會，金融監管總局政策研究司司長李明肖在回答記者提問時表示，金融監管總局將主動把思想認識和行動統一到黨中央、國務院決策部署上來，積極推動銀行保險機構加強對內外貿企業開拓國內國外兩個市場的支持力度，為加快建設貿易強國、構建新發展格局貢獻金融力量。



有記者提問，金融在加快內外貿一體化發展中發揮著至關重要的作用，我們注意到《若干措施》強調，強化金融機構對內外貿企業的服務能力。請問金融監管總局未來將如何推動金融機構加強對內外貿企業的支持？



李明肖說，推進內外貿一體化發展是貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求和重要舉措。中央金融工作會議強調，要堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，金融要更好地支持擴大內需，促進穩外貿、穩外資。剛剛召開的中央經濟工作會議也對擴內需、穩外貿進行了再強調、再部署。



李明肖表示，近期，國辦出台的《關於加快推進內外貿一體化發展的若干措施》，從“更好發揮信用保險作用”“加大金融支持力度”兩個方面提出了具體要求，金融監管總局將主動把思想認識和行動統一到黨中央、國務院決策部署上來，積極推動銀行保險機構加強對內外貿企業開拓國內國外兩個市場的支持力度，為加快建設貿易強國、構建新發展格局貢獻金融力量。



一是全力做好政策落實。前期為支持國內外貿易發展，金融監管總局先後印發了《關於完善外貿金融服務的指導意見》《關於開展鐵路運輸單證金融服務試點更好支持跨境貿易發展的通知》《關於推動動產和權利融資業務健康發展的指導意見》，並圍繞物資物流保通保暢、產業鏈供應鏈安全運轉、外貿企業穩份額拓市場等內外貿重點領域，出台了一系列務實管用的支持舉措。我們將結合《若干措施》要求，督導銀行保險機構認真做好金融服務，確保黨中央、國務院各項要求扎實落地。



二是推動提升綜合服務質效。鼓勵銀行機構在做好押匯保理、票據貼現、訂單融資等常態化貿易金融服務基礎上，優化整合單項產品，推出集支付結算、融資融信、匯率避險等於一體的綜合性服務，並通過線上渠道延伸服務觸角，更好適應貿易企業資金需求靈活、周轉較快的特點。