要客觀看待中國經濟“成長的煩惱”

中評社北京12月19日電／2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。習近平總書記在2023年中央經濟工作會議上指出，綜合起來看，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，我們所面臨的是前進中的問題、發展中的煩惱，要增強信心和底氣。“前進中的問題、發展中的煩惱”，這是習近平對當前經濟面臨問題的重大論斷。



中國網發表中國人民大學經濟學院教授於澤文章表示，中國經濟從來都是在戰勝挑戰中發展壯大。在疫情防控平穩轉段後，2023年中國經濟總體回升向好，高質量發展扎實推進。2023年是恢復年，追求“大病初愈”就創下最好成績不符合實際，主要還得看經濟復甦的趨勢和發展的潛力。



2023年，中國工業生產恢復加快，1-11月份，全國規模以上工業增加值同比增長4.3%。接觸型聚集型服務業帶動服務業較快增長，前三季度，第三產業累計同比增長6%，1-11月份，全國服務業生產指數同比增長8.0%。



消費加速恢復，1-11月份，社會消費品零售總額同比增長7.2%，服務零售額同比增長19.5%。國內消費對經濟增長的貢獻上升，前三季度對GDP的累計同比貢獻率達到了83.2%。從全年來看，供需兩端均呈現加速修復態勢。



同時，高技術產業投資持續保持在10%以上，“新三樣”帶動出口升級，科技創新實現新的突破，中國經濟的未來潛力不斷積聚。縱向看，中國今年經濟社會發展主要指標比去年都有明顯改善；橫向看，中國經濟增長在世界主要經濟體中居於前列，仍是全球經濟增長最大引擎。



中央經濟工作會議指出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

