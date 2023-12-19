打造具有全球影響力的科創中心

中評社北京12月19日電／習近平總書記近日在上海市考察時作出重要指示，要求上海加快向具有全球影響力的科技創新中心邁進，並明確了“加強關鍵核心技術攻關”“加快培育世界級高端產業集群”“加快構建現代化產業體系”“不斷提升國際經濟中心地位和全球經濟治理影響力”等進一步部署，為上海建設科創中心指明了前進方向。



經濟日報發表署名金觀平的評論文章分析，從國內發展需求看，建設國際科技創新中心是以科技現代化助推中國式現代化的戰略支點。當前，我們正以中國式現代化全面推進中華民族復興偉業，能不能如期全面建成社會主義現代化強國，科技自立自強是關鍵因素。以科技創新推動高質量發展，積聚新動能、跑贏新賽道，才能在中國式現代化進程中贏得歷史主動。



從國際競爭局勢看，面對百年未有之大變局，布局和發展國際科技創新中心已成為世界各國制定新一輪科技戰略的重要舉措。一個富有競爭力的國際科技創新中心，將成為全球科創活動的高地、全球科創要素的蓄水池、全球創新網絡的集散中樞，對提高國家綜合競爭力具有重大意義。



從現有基礎看，作為長三角地區龍頭城市，上海應成為高質量發展的先行者，為其他地區作出示範引領。長三角地區是中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。多年來，長三角地區生產總值占全國比重保持在四分之一左右，對全國經濟增長的貢獻率約30%；在建和已建重大科技基礎設施約占全國三分之一，擁有國家企業技術中心數量占全國26.4%。長三角地區匯聚了許多高水平國家戰略科技力量，又具備雄厚的經濟基礎和突出的人才優勢。在龍頭城市上海建設國際科技創新中心，是黨中央賦予上海的重要使命，也是水到渠成的選擇。



文指出，圍繞建設“具有全球影響力的科技創新中心”的目標要求，上海已經取得長足進步。2014年到2022年，上海研發投入從862億元上升到1981.6億元，研發經費投入強度從3.66%提高到4.44%。C919大型客機、首艘國產大型郵輪“愛達•魔都號”、中國空間站夢天實驗艙、長征六號甲運載火箭、中國首台獲准上市的國產質子治療系統……一大批上海科技創新“名片”熠熠生輝。集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業正發展成為上海的創新高地。



文章最後說，期待北京、上海、粵港澳大灣區三大國際科技創新中心早日騰飛，成為中國加快構建新發展格局、加快培育國家戰略科技力量、加快實現高水平科技自立自強、加快建設世界科技強國的探索者和引領者。





