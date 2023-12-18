趙少康疑賴皮寮違建不拆有鬼　定有特殊原因

國民黨2024副手候選人趙少康受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨2024副手候選人趙少康18日晚間到台灣大學進行演講，對於原本安排19日要去台南成功大學卻喊卡，表示很遺憾，因同學說不能讓媒體進來採訪，他只好忍痛不去，明天改去苗栗聯合大學。另外他也痛批，民進黨候選人賴清德的老家違建“賴皮寮”堅持不拆，賴清德心裡一定有不為人知的事情。



趙少康今晚前往台北市羅斯福路集思台大會議中心參加台大貫博講座，與會的還有國民黨台北市長蔣萬安、不分區“立委”候選人柯志恩、台大EMBA碩士在職專班校友、正陽國際總裁孫正大、Google資深業務協理陳美恩等。



趙少康會前接受聯訪，他說，不能怪辛苦的成大同學，他們說邀了賴清德、台灣民眾黨候選人柯文哲，也都不讓媒體進場，他知道柯其實現場有發脾氣，到嘉義大學有反諷成大為何不轉播，他提出是否讓文字記者進來就好也不行，直播也不行，他只好忍痛不去南部這麼重要的學校。他做好準備，願意對答、甚至出糗，明天只好改去聯合大學，可開放給媒體，他強調成大校方並無干涉學生。



記者問，國民黨“立委”候選人徐巧芯助趙少康搶攻年輕票，上脫口秀賀瓏夜夜秀節目，趙少康透露，他30日就去參加。



記者問，“賴皮寮”成熱門打卡景點，卻遲遲未拆？趙少康說，他不知道為何不拆，賴那麼堅持，一定有出人意料的特殊原因，賴還為此哭了好幾次，賴應為可憐人民哭，不是為老家哭，賴一定有心理不為人知的事情，違建本就該拆，民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、柯文哲媽媽何瑞英的違建都拆了，賴若拆，他就辭中廣董事長，但賴都沒回應，不曉得。



記者問，柯文哲嗆趙不辭，不知是非對錯嗎？趙回，辭不辭是他自己決定，不是柯來逼，若違法他就辭，柯要依法行政，不能變暴君，想要一朝權在手、便把令來行，柯當台北市長時，在台北畫了300公里紅線，運將不能載客，這是暴政，難怪200輛計程車司機前幾天到“總統府”抗議，柯不能夠凌駕法律啦。