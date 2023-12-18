民眾黨內參民調　賴31%柯27%侯25%

台灣民眾黨針對2024內參民調。（民眾黨提供） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲近日台南、桃園舉辦2場大造勢，主辦單位都宣布超過萬人參與，起風了？民眾黨18日公布2場大造勢期間所做的內參民調，顯示“賴蕭配”31.5%居冠、“柯盈配”27.2%居次、“侯康配”25.8%居三，藍白民調糾纏，雙方差1.4%，在民調的誤差範圍內。



不過，即便是民眾黨自家民調，在看好度上，柯文哲也落居最後一名，中國國民黨侯友宜看好度還比柯多超過6%，依序為賴蕭配48.9%、侯康配21.5%、柯盈配15.1%。



柯文哲競選總幹事黃珊珊18日下午5點半在KPTV的“總幹事開講”節目中，公布民眾黨委託求真民調公司在16日、17日所做的最新一波內參民調，全市內電話70%、手機30%。除了2024大選外，政黨支持度依序為藍綠白，且民眾黨十分接近民進黨，中國國民黨獲27.9%支持、民進黨24.8%、民眾黨為24.6%。



民眾黨委託求真民調，於12月16日、17日執行對全台22縣市年滿20歲以上成年人的民調，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話占70%，以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，手機占30%，以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼；有效樣本1，225份，市話861份，手機364份；抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.80個百分點之內；並依“內政部”最新人口統計資料進行行戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權（Raking）以符合母體結構。

