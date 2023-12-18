原日軍“氣球炸彈”基地相關資料被發現

中評社香港12月18日電／太平洋戰爭末期，原日軍曾為攻擊美國本土而研製了“氣球炸彈”。近日，由日本原厚生省進行調查的有關“氣球炸彈”攻擊基地的部分資料被發現。



NHK報導，太平洋戰爭末期，日本戰況日漸惡化，為了直接攻擊美國本土，原日軍研製了“氣球炸彈”。據認為，從3個基地投放的約9000個“氣球炸彈”中，約有300個到達美國並導致一般民眾犧牲。



戰爭結束時，與該作戰行動有關的資料被下令銷毀，因此據認為並沒有詳細記錄保存下來。但明治學院大學國際和平研究所研究員鬆野誠也在調查保存在國立公文書館的資料時，發現了茨城縣大津基地的原厚生省的調查資料。



這些資料為基地所在地土地的使用情況匯編。在與建立和撤除基地有關的資料中，發現了1944年8月約70名土地所有者被征用約90公頃土地的記錄，以及標記有20多處用於投放氣球的“放球陣地”等的布局計劃圖副本。



戰後，被征用的基地雖已歸還給土地所有者，但戰爭結束10年後仍留有基地的廢置物品，使土地無法作為農田使用。為此，土地所有者與當地市長一同向政府發出請願書，要求恢復土地原狀。對此，原厚生省做出了書面回應稱“由於各種情況無法予以應對”。該書面回答也保存在資料中。