柯萬人造勢起風了？張啟楷：止跌上升有機會

民眾黨不分區“立委”候選人、資深媒體人張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）針對2024選情，台灣民眾黨不分區“立委”候選人張啟楷接受中評社訪問表示，台灣民眾黨2024候選人柯文哲在台南、桃園2場萬人大造勢後，看得出來陸軍慢慢出來了，因為民眾認為在最後關頭必須出來挺柯，比以往“民眾開講”活動成長5倍至10倍，柯聲勢已“止跌停損”，相反藍營前陣子雖走揚，但已有停滯現象，柯要勝選還是有機會。



張啟楷認為，2024大選現在已是藍綠白三分天下的局勢，若柯文哲的聲勢能夠持續往上，年輕人拉票長者，再加上最後這段時間，藍綠又陸續有問題出現，柯就有機會自己單獨勝選，機會是存在的，畢竟藍營即便前陣子聲勢上揚，但現在已有停滯的跡象。若最後要有棄保現象，大概柯文哲的民調要超過國民黨的侯友宜5%以上。



台灣民眾黨2024候選人柯文哲近日台南、桃園舉辦2場大造勢，主辦單位都宣布超過萬人參與，場子熱，勢頭看似不錯。



張啟楷，出生於嘉義，台灣大學政治學系在職專班碩士，1987年進入新聞界，歷任中國時報記者、年代電視新聞部副總編輯，及TVBS、中天、年代、東森財經、中時新聞網節目主持人、優傳媒社長、彰化縣工商發展投資策進會總幹事等。今年11月被柯文哲延攬為排名第8的民眾黨不分區“立委”候選人。



張啟楷接受中評社訪問表示，16日台南、17日桃園這2場造勢都很讓人感動，台南場雖然只擺放1800張椅子，但旁邊擠進來、站著的人非常多，特別是柯文哲開始講話的時候，他在講台上都看不到人潮盡頭，場子氣氛也非常熱情，沒講2、3句話台下民眾就在搖旗吶喊。這與藍綠2黨動員來支持的群眾本質上非常不一樣，動員來的民眾很可能聽到一半就離場了。



張啟楷說，過去廟口開講、民眾開講人數大概1000人至2000人之間，但最近柯文哲支持者跑活動開始越來越多，且特別的是除了年輕人外，中老年人也出來挺柯文哲，且有越來越多的跡象。很多人評論柯文哲選舉沒有陸軍，但事實上現在陸軍慢慢跑出來，台南、桃園這2場大造勢都是上萬人，主因是民眾認為現在是最後關頭，一定要出來挺柯文哲。