中評關注：趙少康PK蕭美琴　論口才比人氣

蕭美琴昨日到桃園市新屋區為黃世杰站台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月19日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康與民進黨2024副手候選人蕭美琴昨日不約而同都到桃園輔選，論口才比人氣，兩人各有優缺點。趙少康辯述能力佳，敢勇於接受媒體提問挑戰，打陸戰同時還能兼顧空戰。蕭美琴人氣佳，走到哪都受到綠營支持者熱情歡迎。



趙少康昨日上午陪同爭取連任的國民黨桃園市第四選區“立委”候選人萬美玲車隊掃街，沿途受到民眾熱情歡迎，許多支持者手持青天白日旗站在路旁等待車隊經過，“凍蒜”聲不絕於耳，這已是趙少康5天內第2次到桃園輔選，上一次是在14日把車掃初體驗，獻給首次挑戰“立委”選戰的國民黨桃園市第二選區“立委”候選人涂權吉，全力拉抬藍營小雞聲勢。



蕭美琴昨日晚上先到龜山區為民進黨桃園市第一選區“立委”候選人鄭運鵬站台助講，緊接著又趕往新屋區為民進黨桃園市第二選區“立委”候選人黃世傑輔選，鄭運鵬和黃世杰都是爭取連任，有現任優勢，造勢組織動員能力佳，辦得熱熱鬧鬧，蕭美琴一到場就受到綠營支持者熱情歡迎，這也是蕭美琴10天內第2次到桃園輔選，上一次是在9日，蕭4個小時內連跑桃園4個選區輔選。



若仔細觀察趙少康與蕭美琴到地方輔選的不同之處，趙少康因是媒體大亨，過去就有長年主持電視與廣播節目的經驗，辯才無礙自不在話下，但不同於藍綠白其他候選人，趙到地方輔選，面對媒體聯訪提問，毫不閃躲，幕僚也不會先跟記者要訪綱做準備，敢勇於接受媒體挑戰，幾乎有問必答的作風，受到許多地方記者的青睞，也有藍營地方人士大認為，趙到地方輔選，陸戰與空戰一起打的作法相當聰明。



蕭美琴或許是因身在綠營，有固定的選戰模式，所以和民進黨2024候選人賴清德一樣，到地方跑行程較少接受媒體聯訪提問，但隨著選戰逼近，綠營也改變選戰策略，賴、蕭到地方輔選，通常會安排一個媒體聯訪行程。但幕僚都會先來跟記者要訪綱做準備，也不是什麼問題都能提問，就連提問人選也要經過篩選，通常會安排幕僚較熟識的電視台記者提問。



兩相比較，趙少康顯得落落大方，蕭美琴則感覺有些綁手綁腳，兩人在地方輔選致詞時，也可明顯感覺到趙少康較有群眾魅力，蕭美琴講話則較有渲染力。趙少康因反應快，金句連連，常逗得台下藍營支持者笑聲不斷；蕭美琴則多打感性訴求，感覺綠營支持者對蕭也都特別疼惜。