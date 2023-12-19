謝龍介：南部小輸或平手　侯康配就有機會贏

去年在台南市長選拚出好成績的謝龍介接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後倒數階段，中國國民黨侯康配如何在藍綠白三足鼎立選局中脫穎而出，南台灣得票是否關鍵？來自台南的國民黨不分區“立委”候選人謝龍介向中評社表示，目前的策略是力拼南部小輸綠營，或者打成平手，北部大贏、中部小贏，那就有機會勝選​。



2020大選，民進黨蔡英文以817萬票，得票率57.13%高票當選。在雲林以南更是狂勝，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣等6縣市得票率皆超過6成，台南市更高達67.38%。



謝龍介強調，南部當然過去挺綠的民眾很多，但民進黨執政七年多來狗屁倒灶的事太多了，這次南部民眾的心聲很多人是決定不出來投票，這些當然是國民黨能爭取的選票，但畢竟意識形態差很多，要他們一次轉180度恐怕有點難，所以至少讓他們轉90度，先不投民進黨的票，找機會創造更多認同。



謝龍介去年代表國民黨參選台南市長，拿到38萬7731票，得票率43.63%，當選的民進黨黃偉哲拿到43萬3684票，得票率48.80%。謝龍介只輸5萬多票，創下國民黨在台南深綠選區的新高。尤其與2020國民黨韓國瑜在台南大輸蔡英文44萬票相比，謝龍介的突破更是驚人。



謝龍介接受中評社訪問時表示，從去年的選舉就可以看到台南民眾是會願意支持國民黨的，才讓他得到43.63%的選票，這次大選就是希望國民黨侯友宜和趙少康在台南的得票能在這基礎上來努力。



接下來的倒數階段，謝龍介認為，南部出生的侯友宜講話口氣很合南部人的味道，所以積極往南部掃街，會在情感上連接更深，然後產生更多共鳴，這對選票的擴張會有幫助。