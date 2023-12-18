蕭美琴桃園助選催票　喊投賴送蕭買一送一

蕭美琴今晚到桃園市新屋區為黃世杰站台輔選。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月18日電（記者 盧誠輝）民進黨2024副手候選人蕭美琴今晚到桃園市新屋區輔選時向台下綠營支持者喊出“投賴清德送蕭美琴，買一送一”，讓台下綠營支持者情緒沸騰，蕭除重提深蹲花蓮10年的經驗，也再次強調擔任駐美代表期間對台灣的貢獻。



蕭美琴今晚到桃園市新屋區為爭取連任的桃園市第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）“立委”候選人黃世杰站台輔選，包括曾任桃園 市長的“行政院副院長”鄭文燦與多位民進黨桃園市議員都到場力挺，主辦單位宣稱現場有近5千人到場支持。



蕭美琴今晚因在桃園連趕2場助選，遲到了近20分鐘，蕭到場時，鄭文燦正在台上致詞，身穿印有“賴蕭配”Q版貓狗徽章的白色外套的她，就站在台下等待，此時身旁的女助理隨即上前幫蕭整理髮型，身旁則有大批維安人員戒備。



蕭美琴致詞時重提自己在花蓮深蹲10年的經驗，並說有許多來自桃園的客家鄉親都移居到花蓮，雖然2個縣市隔著中央山脈，但她一直對桃園有很深的親切感，尤其是她年輕時第一次輔選就是在桃園，當時民進黨中央黨部組了酷哥辣妹助選團，她第一次上台助講就是在桃園。



蕭美琴也再次提到她過去擔任駐美代表期間對台灣的貢獻，說在美國總統拜登上任以來，跟各國開會發表聲明時都會強調台海的和平與穩定是全世界經濟繁榮不可或缺的一部分，台灣已經成為全世界共同關心的議題，她正在努力上架台灣，



蕭美琴最後也喊出“投賴清德送蕭美琴，投黃世杰送鄭文燦，買一送一”，讓台下綠營支持者情緒沸騰，積極催票，拉抬綠營選情。

