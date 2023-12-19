趙少康答陸生　兩岸要鬆綁、我會比馬有魄力

國民黨2024副手候選人趙少康回答學生問題。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月19日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨2024副手候選人趙少康18日晚間到台灣大學進行演講，在回答台大陸生問題時，強調兩岸要鬆綁交流，馬英九做得不夠，面對民進黨的壓力，他會比馬更有魄力，比馬抗壓性更強。若兩岸學子或其他交流順暢，大陸還會打台灣嗎？



趙少康18日晚前往集思台大會議中心參加台大貫博講座，由台大EMBA資管學會會長王靜秀擔任主持人，與會的還有國民黨台北市長蔣萬安、不分區“立委”候選人柯志恩、藍委張育美、台大EMBA碩士在職專班校友、正陽國際總裁孫正大、台大校友會長蘇哲生、Google資深業務協理陳美恩等。



一位在台大就讀的陸生問趙少康，民進黨執政，兩岸壓抑，帶來諸多不便，馬英九時期受到民進黨打擊親中賣台的壓力，若侯康配執政，可不受壓力、帶給兩岸更多開放具體交流？



趙少康回答，每個人抗壓性不太一樣，他比馬好。話語至此，台下學子、校友掌聲雷動，趙少康說馬是好人，有算是有魄力打通兩岸直航，其實若鬆綁兩岸學子等各種交流，大陸飛彈還會打來嗎？交流遠比台灣購買天弓、愛國者飛彈有用，這麼簡單道理，偏偏民進黨不願意，意識形態很可怕，會扭曲人性。



趙少康演講提到，他關心兩岸貿易壁壘，他是很反對大陸介選，但對於鳳梨釋迦先前禁銷大陸，雖是政治，但到底是否真的有介殼蟲？大陸有讓利給台灣也是政治事實，但民進黨8年什麼都沒談成，要知道台灣賺大陸1600億元美金，若大陸報復，台會損失2、300億，賴清德若當選，兩岸一定更不好。



趙少康說，針對日前在迪拜舉行的2023年聯合國氣候變遷大會(COP28)，民進黨狂攻台灣民眾黨副手吳欣盈，但不就是民進黨執政無法讓台灣“立委”進入綠區嗎？也進不去許多國際組織，丟了9個“邦交”國，兩岸兵凶戰危。馬執政期間沒斷交，與120國家免簽證，兩岸和平、兵役縮短為4月，老美還說有史以來台美關係最好，民進黨卻亂整、搞慘台灣。