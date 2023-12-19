趙少康曝致勝關鍵　北大贏、中小贏、南小輸

國民黨2024副手候選人趙少康演講。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月19日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨2024副手候選人趙少康18日晚間到台灣大學進行演講，有台大陸生關心國民黨侯友宜、趙少康能否贏得大選？他分析，要贏2024，就是做到南部小輸、北部大贏、中部打平，國民黨中部有4名女性首長，因此中部會小贏，南部雲嘉南、高屏還差民進黨滿多的。會請嘉義人侯友宜用流利的閩南語，爭取南部選民認同。



趙少康18日晚上出席集思台大會議中心參加台大貫博講座，由台大EMBA資管學會長王靜秀擔任主持人，與會的還有國民黨台北市長蔣萬安、不分區“立委”候選人柯志恩、藍委張育美等。



在場有陸生關心，國民黨在北部選情較穩，但南部都大輸民進黨，侯康配要怎麼贏才能帶來兩岸和平？趙少康說，要贏2024，就是做到南部小輸、北部大贏、中部打平。



趙少康說，雖說民調是這樣，但去年九合一選舉，選高雄市長的柯志恩、選台南市長的謝龍介原先輸很多，結果開票出來差距很小，因此難講，侯友宜是嘉義人，多用閩南語發言，爭取認同感，而他在北部輔選，像今早就幫桃園藍委萬美玲、候選人牛煦庭。



柯志恩指出，國民黨的40歲以下年輕人僅4%，趙少康嘆，因此他曾想選過國民黨主席，且國民黨不分區候選人韓國瑜叫他選，因他看不慣國民黨不重視年輕人，所以退出國民黨30年，回鍋國民黨1年要選主席，因入黨時間不夠被技術性封殺。他若當選，要國民黨40歲以下比例達到30%，孫文革命時，烈士都20幾歲，藍綠都是右派，但要吸引年輕人需要左派，美國民主黨總統初選的桑德斯（Bernie Sanders）82歲仍受到年輕人歡迎，他也可以。



有台大校友、媒體人問怎麼看NCC通訊傳播委員會？趙少康說，媒體是第四權，政府要尊重媒體、別想辦法操控，但民進黨卻要媒體聽話才給錢，沒收了中天，中廣也被沒收2個電台音樂網、寶島網，NCC都是民進黨，民進黨是民主的獨裁，2024決戰戰爭與和平、清廉與貪腐的選擇；另外民進黨操控檢調，三中案要他當證人指控馬英九，他認為馬沒問題，結果民進黨用別的辦法起訴馬，辦起訴的檢察官全升任主任檢察官。