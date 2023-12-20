華府觀察：美知道北京準備台灣大選各種結果

布魯金斯學會舉辦台灣選舉前瞻線上研討 中評社華盛頓12月19日電（記者 余東暉）儘管美國學界普遍相信，北京喜歡看到國民黨在即將到來的台灣大選中獲勝，但他們也知道，北京已經為台灣大選各種可能的結果做好準備。



在布魯金斯學會日前舉行的“台灣2024年選舉前瞻”線上研討會中，胡佛研究所台灣項目主任祁凱立（Kharis Templeman）指出，中國大陸並不羞於表達自己對台灣選舉結果的偏好。他們不信任民進黨的任何領導人；國民黨是他們喜歡的夥伴，因為國民黨支持一中原則，這是北京認為的兩岸接觸的底線。他們顯然希望國民黨贏，對柯文哲的態度則不明朗，賴勝選對他們來說是最壞的結果。



祁凱立認為，事實上北京過去八年對於蔡政府的立場相當一致－－只要民進黨不說那個“咒語”（九二共識），他們就不會與民進黨領導人共事，且以各種工具擠壓民進黨政府。可以相當肯定的是，如果民進黨此次勝選，北京會採取同樣的手法，也許壓力會提高。



美國外交政策全國委員會亞洲安全論壇學者代表團10月份曾經訪問北京和台北。在由前美國代理助卿董雲裳（Susan Thornton）主寫的訪問總結報告中，美方學者通過與兩岸官員和學者的溝通交流瞭解到，雖然在北京更喜歡國民黨勝選而不是另一個民進黨政府上台，但人們普遍認為，無論哪個政黨執政，兩岸統一的進展都可以忽略不計。