趙少康妙語如珠　台大學生與校友搖旗加油

國民黨2024副手候選人趙少康台大演講大合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月19日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨2024副手候選人趙少康18日晚間到台灣大學進行演講，趙少康一如既往發揮資深媒體人辯才無礙的強項，還刻意縮短演講內容，留下一小時提供校友、學生提問、合照。趙妙語如珠，獲得滿堂喝采，最終大合照時，眾人更拿起青天白日旗揮動，祝福趙眾望所歸，趙也熱情與現場人士合影留念。



趙少康18日前往集思台大會議中心參加台大貫博講座，由台大EMBA資管學會會長王靜秀擔任主持人，與會的還有國民黨台北市長蔣萬安、不分區“立委”候選人柯志恩、藍委張育美、台大EMBA碩士在職專班校友、正陽國際總裁孫正大、台大校友會長蘇哲生、Google資深業務協理陳美恩等。



王靜秀開場，接著由蔣萬安先致詞，蔣因有行程先行離席，接下來孫正大、柯志恩也發表致詞。趙少康雖有講稿，乃即興發揮，並刻意壓縮演講時間，留多一點時間供大家發問，並強調問什麼都可以、讓他出糗都可以。



不過，台下校友與學生都很友善，並無特別刁鑽、挑戰性問題，現場氣氛融洽，每個人桌上都放置著青天白日旗。



現場台大生提問，台大世界排名愈來愈後面，北京、清華大學經費是台大好幾倍，台大教授薪資也不夠多？趙少康長嘆，台大教授薪水跟30年前差不多，月薪僅新台幣10至12萬元左右，研究經費也有限，台灣是錯誤的教育政策，太多公立大學，不應如此，該去蕪存菁、提升薪資。



最後一個提問的高中生自稱也是戰鬥藍，問趙少康如何記那麼多資料？“內閣制”下趙要扮演什麼角色？



趙自曝，這是訓練過來的，他以前不是好學生，都臨時抱佛腳，暑假作業亂填，都賭老師不會看，然後都沒被抓到，他讀台南一中、台中一中時都在玩小喇叭，不過處理事情都很快，他要他的部署給他看的報告只要2頁，若超過誰看得清？所以他強將手下無弱兵，另外有人說“內閣制”下他會功高震主，是要震什麼主？一定輔佐侯友宜贏。



最終大合照，孫正大問大家滿不滿意趙？眾人盛讚，並一同揮旗，趙也和校友、學生們一一合影，展現親和力，氣氛良好。