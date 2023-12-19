中評現場：李家超向國家主席述職後會見傳媒

香港特區行政長官李家超述職後於18日晚會見傳媒（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月19日電（記者 李子寧）香港特區行政長官李家超18日下午向國家主席習近平述職，述職後於同日晚會見傳媒，並回答記者提問。以下是開場發言全文：



今日下午，我向國家主席習近平先生述職，習主席和其他三位中央政治局常委一起會見我，充分體現了中央政府對香港的高度重視，對香港同胞的深切關懷。



我衷心感謝習主席對我和特區政府的工作充分肯定和堅定支持。中央堅定不移支持香港經濟高質量發展，為香港發展帶來重大歷史機遇。



習主席重申中央長期堅持“一國兩制”方針不會變，進一步鞏固了香港社會在“一國兩制”方針的指引下，共同開創美好前景的強大信心。



我向習近平主席匯報了香港在經濟、政治和社會的整體情況。我的匯報包括以下五個重點：



第一，過去一年，香港經濟活動復常，社會大致穩定，立法會回復理性運作，第七屆區議會選舉圓滿成功，把“愛國者治港”原則落實到地區治理。



第二，我匯報了特區政府一直以習主席去年七月一日重要講話提出的“四個必須”、“四點希望”和“青年興，則香港興”作為施政藍圖，著力提高治理水平，重視團隊建設，強化政府統籌和動員力量，“以結果為目標“、實踐“做實事、做成事”的施政理念。



第三，我的施政方向是要強化優勢，把握好機遇，補短板，化風險。特區政府會發揮好香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，既用好國家機遇，亦確保在“一國兩制”下香港的國際城市地位。



特區政府制定了“產業導向”新政策，推進發展，把有為政府和高效市場結合起來，以“產業帶動”為規劃主軸，推動北部都會區作為香港發展新引擎，並深度對接粵港澳大灣區整體部署，尤其是《河套規劃》下深港兩個園區的協同發展。