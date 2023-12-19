柯志恩：藍爭取郭粉　希望柯固著好年輕票

國民黨智庫執行長柯志恩接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月19日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，中國國民黨候選人侯友宜、趙少康緊追民進黨賴清德、蕭美琴。國民黨不分區“立委”候選人、智庫“國家政策研究基金會”執行長柯志恩接受中評社訪問表示，國民黨的策略就是顧好基本盤，當然會希望能吸引年輕票，但仍希望台灣民眾黨柯文哲固著好自己的年輕支持者，不要流到賴清德那裡，國民黨也會持續爭取鴻海創辦人郭台銘支持者。



柯志恩，出生於屏東，美國南加州大學教育心理學博士，現任淡江大學教育心理與諮商研究所教授，歷任“立委”、淡江大學學務長、國民黨副秘書長、婦女部主任、“立法院”厚生會秘書長、“科技部”審查委員、政治大學教育學系兼任副教授、美國南加州大學人力資源中心訓練督導、電視台節目主持人等。現為排名第2的國民黨不分區“立委”候選人。



柯志恩表示，選戰只剩下20幾天，國民黨就是顧好基本盤，當然也希望不斷與年輕人溝通，闡述政見，期盼年輕人給國民黨機會，但顧好基本盤仍是最務實的，而她希望柯文哲的對年輕人的固著度，能夠達到某個程度，可以牽制流向於賴清德。



柯志恩說，當然對於未來的選戰策略，國民黨仍會記取教訓，無論最後結果有無執政，年輕、中間選票都是國民黨要強力著重的，必須持續努力爭取。



柯志恩也提到，國民黨2024副手候選人趙少康有提到持續打電話給郭台銘，國民黨當然也很希望挺郭的大將全部都回歸國民黨。當然郭有自己的情緒與想法，一切就尊重，國民黨會盡最大努力，國民黨也很清楚挺郭的群眾還沒完全回歸，就盡力爭取郭的支持者，畢竟他們也是國民黨最大的資產。



柯志恩說，趙少康爭取年輕支持方面，也是始終如一採直球對決，這對年輕人的風格來說是相當好的，趙有機會進到校園，透過直接溝通來吸引到年輕人，當然有發生一些學校因技術性方面，無法讓趙進到校園，趙是希望透過媒體串流能使大家更瞭解政策，並打破年輕人對國民黨的刻板印象。



柯志恩對中評社說，國民黨提的年輕政策，是要讓年輕人覺得有意義、有理想性，現在藍綠白3組候選人所提出的租屋、居住正義政策，其實都大同小異，因此誰讓年輕人覺得更有執行力，才是選戰非常重要的關鍵。