“低空經濟”熱起來了

中評社北京12月19日電／海南發布全國首張省域無人駕駛航空器適飛空域圖、深圳市委召開專題會議研究部署低空經濟發展工作、億航智能獲得全球首張無人駕駛載人航空器系統型號合格證……“低空經濟”越來越熱。據不完全統計，今年有16個省份將低空經濟、通用航空等相關內容寫入政府工作報告。僅9月份以來，安徽、江西、海南、廣東等多地舉辦了低空經濟發展大會或論壇、研討會。近日，國家發展改革委等部門印發通知，再次推廣借鑒深圳綜合改革試點創新舉措和典型經驗，“創新低空經濟發展新機制”是22條經驗之一。剛剛結束的中央經濟工作會議明確提出，打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業。



“低空經濟”是指以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為主，以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。從產業構成來看，低空經濟主要包括低空製造、低空飛行、低空保障和綜合服務等產業，具有輻射面廣、產業鏈條長、成長性和帶動性強等特點，在拉動有效投資、創造消費需求、提升創新能級方面具有廣闊空間。業內專家認為，低空經濟發展到萬億級產業規模，所耗費的時間可能將遠遠少於無人駕駛汽車。



2021年2月，“低空經濟”概念首次被寫入國家規劃。中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，發展交通運輸平台經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟。《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》提出，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅遊業態，釋放通用航空消費潛力。2024年1月1日起，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將正式施行，標誌著我國無人機產業將進入“有法可依”的規範化發展新階段。



在空域政策、經濟政策、行業政策等多重政策支持下，我國低空經濟產業迅速發展，低空航空器及企業數量持續增長。數據顯示，截至今年8月底，國內現有實名登記的民用無人駕駛航空器已超過111萬架，與2022年底相比增幅達15.9%；無人機操控員執照已頒發18.2萬本，全國註冊無人機運營企業已超過1.7萬家。今年1月至8月，民用無人機累計飛行已超過1680萬飛行小時。



當前，多地正積極搶抓低空經濟產業密集創新和高速發展的戰略機遇期、黃金窗口期，加快形成低空經濟產業集聚效應和創新生態，向天空尋發展。《廣東省製造業高質量發展“十四五”規劃》提出，以廣州、深圳、珠海為依托，突破無人機專用芯片、飛控系統、動力系統、傳感器等關鍵技術，做大做強無人機產業，推動在物流、農業、測繪、電力巡檢、安全巡邏、應急救援等主要行業領域的創新應用。在《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》中，“低空經濟”是一大亮點，提出突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研製載人電動垂直起降飛行器，探索空中交通新模式。安徽蕪湖發布《蕪湖市低空經濟高質量發展行動方案(2023—2025年)》，提出到2025年低空經濟相關企業數量突破300家，低空產業產值達到500億元……



外賣“從天而降”、坐觀光直升機“兜風”、打“飛的”去上班……這些場景在不遠的未來或許會走進人們的日常生活。業內專家表示，發展低空經濟，“市場是根本、空域是關鍵、政策是保障、技術是支撐、安全是底線”。促進低空經濟從蓄勢待發到振翅騰飛，需要加快建立健全法規規則體系，堅持創新驅動發展，不斷開發開放更多應用場景。正如中國工程院院士樊邦奎所說，“天空更加繁忙的一天，不可避免地將要來臨”。



來源：經濟日報 作者：熊麗



