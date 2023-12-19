數智賦能傳統製造業煥新

中評社北京12月19日電／製造業高質量發展關係到我國經濟高質量發展的全局。如何推動傳統製造業轉型升級，是製造業高質量發展的重要內容。



傳統製造業是現代化產業體系的基底，在支撐體系、吸納就業、帶動發展等方面發揮著重要作用。然而，在實際工作中，對傳統製造業重視不足的問題值得關注。有些地方脫離當地製造業發展的脈絡軌跡及實際情況，言必稱高端。在制定產業政策和規劃時，存在拋棄傳統製造業，一味追求戰略性新興產業的現象，結果往往是傳統製造業沒搞上去，新興產業也沒搞起來，兩頭沒着落。



推動傳統製造業高質量發展，對確保我國產業體系安全性、完整性和創新性具有重要意義。要堅持創新驅動發展，加快數字化轉型，推廣先進適用技術，著力提升傳統製造業高端化、智能化、綠色化水平。



此次調研的衡水市絲網產業是典型的傳統製造業，企業數量眾多且規模偏小，競爭力偏弱，創新能力不足，缺乏頭部引領，曾一度面臨困境。衡水市不迴避問題，不另起爐灶，針對產業發展困境，既有遠景規劃，也有近期目標，一步一個腳印幹，絲網產業逐漸擺脫小散亂，穩步向高端躍升。再比如，傳統製造業大市佛山市，大力破解產業形態偏老的問題，通過數字賦能讓產業煥發新生機。



這些案例具有示範效應。只要目標明確、方法得當，再加上咬定青山不放鬆的堅持，傳統製造業經過改造，也能實現脫胎換骨的蝶變。



堅持創新驅動，多措並舉集聚創新要素，引領企業創新發展，企業和產品的市場競爭力就會越來越強。堅持智轉數改，加大技改力度，主動擁抱數字化，建設數字工廠，就能實現製造到智造的轉變。堅持以綠為底，加快淘汰落後生產工藝和設備，全面推進清潔生產和節能減排，傳統製造業也能成為綠色低碳產業。



來源：經濟日報 作者：王勝強



