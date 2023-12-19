做好內外貿一體化發展必答題

中評社北京12月19日電／從曾經的“兩張皮”到如今的“一體化”，我國外貿企業正面臨內外貿融合發展的新機遇。12月11日，國務院辦公廳印發《關於加快內外貿一體化發展的若干措施》，從促進內外貿規則制度銜接融合、促進內外貿市場渠道對接等5個方面提出了18條措施，進一步推動內外貿一體化發展。



把時間軸拉長看，早在2021年12月份，國務院辦公廳印發了《關於促進內外貿一體化發展的意見》，提出促進內外貿一體化發展的一系列目標。此後，商務部等14個部門還明確了北京、上海等14個省市為首批內外貿一體化試點地區。



中央文件反復提及內外貿一體化發展，凸顯了這項工作的重要性，而從“促進”到“加快”的文件措辭中不難看出，推動內外貿一體化發展既有緊迫性也有可行性。近年來，在疲弱的外部需求和逆全球化的擾動衝擊下，我國外貿發展面對的不確定性因素持續增多，以內外貿一體化發展來穩住外資外貿基本盤，任務十分緊迫。同時，在構建新發展格局的目標下，內外貿一體化發展作為統籌國內國際雙循環的一個重要抓手，在多個試點地區實踐後，取得了一些顯著成效，積累了在更大範圍內實施推廣的經驗，已具備加快發展的可行性。



從國際經驗看，內外貿一體化發展是成熟市場經濟國家的普遍做法，也是我國對接國際先進經貿規則、打造國際一流營商環境的必然要求。一段時期以來，我國內外貿企業經營指向相對分割，“重外輕內”的特徵較為明顯。隨著我國成為全球第二大消費市場和第一貨物貿易大國，人民群眾的收入及消費水平有了較大提升，越來越多外貿企業敏銳地捕捉到商機，開始加快國內市場布局。對於大多數外貿企業來說，內外貿一體化的實現，將有助於減少貿易壁壘和貿易成本，可以更加順暢地在兩個市場之間切換，增強企業抗風險能力，同時也有助於外貿訂單和市場份額的穩定，提升中國製造的知名度和影響力。



內外貿一體化發展，對於我國促進消費擴容提質同樣意義重大。實現內外貿一體化的一個重要指標，就是產品“同線同標同質”。通過“同線同標同質”，消費者在家門口就能買到與國際市場同樣品質標準的商品，這將更好地滿足消費者對高品質、多樣化商品的需求，有助於提升內需消費的質量和水平。同時，“同線同標同質”也有利於國內統一大市場的規範化建設，提高市場競爭的透明度和公平性。當消費者在商品及服務上有更多選擇權時，消費願望就可以更好地被激發出來，總體看將有助於我國內需潛力的釋放。



雖然內外貿一體化發展是多贏之舉，但加快推進內外貿融合的各項任務仍很艱巨，一些長期存在的深層次問題需要通過深化改革去突破。比如，內外貿一體化發展的調控體系還不夠完善，統籌利用兩個市場、兩種資源的能力尚不夠強，內外貿融合發展仍不能完全適應經濟高質量發展的要求。再如，很多外貿企業在轉向國內市場時，往往在渠道建設、人才儲備、知識產權保護等方面存在不足，在標準、認證、監管等領域銜接存在較大差異性，一定程度上對內外貿一體化發展形成了制約。



這些不足、不同之處，恰恰是下一步改革的重點所在。做好內外貿一體化發展的“必答題”，要通過更大力度的制度創新，持續深化體制機制改革，不斷消除內外貿一體化道路上的隱性壁壘，打破封閉的地區小循環和地方保護，加快推進全國統一大市場建設，讓商品資源要素在更大範圍內暢通流動，以營商環境的優化提升為內外貿融合發展夯實基礎。



來源：經濟日報 作者：顧陽



