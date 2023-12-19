聯合報民調：侯康31%賴蕭31%首度平手

國民黨2024大選候選人侯友宜與趙少康。（中評社 資料照) 中評社台北12月19日電／距離2024年1月13日選舉只剩最後25天，台媒《聯合報》今天公布一份最新民調，中國國民黨大選候選人侯友宜支持度與民進黨賴清德支持度拚到平手，兩者同為31%。至於台灣民眾黨柯文哲，目前以21%落後。另政黨傾向中立的民眾方面，侯以25%支持度居冠、賴19%、柯23%。



根據該份公布的最新民調，民調時間為12月13日到17日晚上所做，與該媒體11月底所作之數據相比，民進黨“賴蕭配”維持31%不變、國民黨“侯康配”微幅成長2個百分點，同樣來到31%、民眾黨“柯盈配”一樣維持21%支持度。而尚未表態的民眾，則由11月底的20%降低到17%。



另從該民調交叉分析可以看到，柯文哲在20－39歲年齡段具有明顯領先，具43%支持度、賴27%、侯17%；40－59歲則由侯友宜掌握優勢，支持度為38%、賴為30%、柯為17%；最後在60歲以上年齡段，賴以37%微幅超越侯36%、柯文哲僅僅衹有3%。與11月底調查結果相比，侯康配在年輕及中年選民小有斬獲，支持率微幅增加三至四個百分點，但60歲以上選民的領先優勢不再。



若從地區來看，民調顯示，“侯康配”在桃竹苗、宜花東金馬有較高支持度、“賴蕭配”則在北北基、中彰投、雲嘉南、高屏澎有優勢。



分析發現，侯康配較獲男性選民青睞，以33%支持度領先賴蕭配的28%及柯盈配的24%，女性選民則較擁護賴蕭配，以34%支持度超前侯康配的29%及柯盈配的19%。



從政黨傾向來看。侯康配與賴蕭配目前分獲83%國民黨及86%民進黨支持者力挺，民眾黨支持者則有85%擁護柯盈配，三黨政黨凝聚力已不分軒輊；政黨中立選民中，25%挺侯康，23%擁柯盈，19%青睞賴蕭。