不只特偵組！趙少康提議侯友宜在府設廉政處

國民黨2024副手候選人趙少康18日到台大演講。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／中國國民黨2024副手候選人趙少康18日晚間到台灣大學進行演講時主張，抓弊要有決心有方法，應該學香港設立廉政公署，過去“調查局”下設廉政處，現在“法務部”下設廉政署，但都不怎麼樣，因為檢察官也是隸屬“法務部”，如果檢察官貪污誰來辦？所以層級要高。如果可以他想在“總統府”下面成立廉政處，如果不行也可直屬“行政院長”，他正說服侯友宜這建議。



根據《中時新聞網》報導，“我當議員時就一直鼓吹要設立廉政公署，學香港！”趙少康提到，香港原來警察的風氣是非常不好的，搓圓仔湯非常嚴重，因為香港原來就是個黃賭黑，從滿清末年就是。老百姓對香港警察、對香港公務員貪污恨透了，後來香港也知道不行，就宣布說要成立廉政公署。廉政公署的特色，24小時接聽電話，專人接聽，可以匿名。以前叫你具名，我怎麼敢具名？我檢舉的還沒有被抓到，我自己就先被人家都知道了！



“所以我當環保署長的時候，例如說我接到檢舉函，通通名字改成我！交辦，都是我，不要找那個人！”趙少康表示，“常常檢舉的人，就被那個被檢舉的人說，你為什麼檢舉我？我沒有啊！你有啊！就洩密了！我去抓那個污染不是這樣抓的，抓不到的。我今天要抓台南一個污染，全部，嘉義、台南、高雄，全部環保人員高雄火車站集合，現場打開，手機通通關掉，立刻殺到台南，這樣才能抓到污染，否則你就抓不到了！”



趙少康強調，“你要有方法，不是抓不到，是你有沒有這樣的決心？所以我當議員的時候就說要成立廉政公署，後來‘調查局’就來跟我講說：不要啦，我們在‘調查局’下面成立一個廉政處好不好？好吧就成立一個廉政處，後來發現也不怎麼樣。現在在‘法務部’下面成立一個廉政署。我個人認為，如果可以的話，我要在‘總統府’下面成立一個廉政處！學者說不行，那我說為什麼‘中央研究院’可以？講不出來。以前故宮也在‘總統府’下面！”



趙少康指出，“如果不能在‘總統府’下面，直屬‘行政院長’總可以吧？人家說有‘法務部’？我說檢察官有沒有貪污啊？檢察官屬於誰？‘法務部’啊！廉政署也是你‘法務部’，檢察官也是你‘法務部’，檢察官貪污誰辦？所以為什麼層級要高，道理就是這個原因。”



趙少康直言，特偵組是抓大官的，“總統”、“副總統”、五院院長、“立委”，廉政處是抓一般的貪污。“我覺得這兩個是要配合的，我還在說服侯友宜！”