綠媒主持人談賴老家竟哭了！郭正亮諷搞悲情

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／民進黨2024候選人賴清德萬里老家違建話題延燒，打卡點“賴皮寮”更引爆網路熱議。政論節目主持人鄭弘儀17日在節目上竟一度哽咽，不忍賴清德唯一可以懷念父親的地方，卻遭受藍營打壓，直呼“打壓成這樣有人性嗎？”對此，前“立委”郭正亮18日在政論節目表示，“我本來不解這是在幹嘛，就競選的角度，是不是他最後三天自己來拆，然後造成一個很大的新聞，一邊拆一邊哭，一路悲情，是不是想玩這一招？”



根據《中時新聞網》報導，郭正亮18日在政論節目《頭條開講》中說，“我認為賴清德就是要硬槓這個話題，我認為他搞不好覺得深綠的人會有悲情票，鄭弘儀也跟進哭了，還拋出‘你們還有沒有人性’的話語”。



郭正亮坦言，“我本來不解這是在幹嘛，就競選的角度，是不是他最後三天自己來拆，然後造成一個很大的新聞，一邊拆一邊哭，一路悲情，是不是想玩這一招？”



郭正亮也說，但鄭弘儀講的話，好像又有賴清德要硬槓到底的味道，這是一種個性，不是在跟你講道理，而是心裡的認知。



郭正亮表示，這種領導人最可怕，就是他有一種想法是與眾不同，勸都勸不聽，很離譜的領導人個性。賴清德這次受傷就是危機處理不乾脆，第二個就是決策的風格讓人家感到害怕。