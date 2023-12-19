趙少康指韓粉與柯粉高度重疊　促韓國瑜催票

左起趙少康、韓國瑜、侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／中國國民黨2024大選候選人趙少康近期話題不斷，日前多場校園演講獲得了外界好評，而他近日接受媒體訪問談論2024大選時指出，支持民眾黨候選人柯文哲的柯粉，與支持名列不分區“立委”第1名的高雄市前市長韓國瑜的韓粉，有高度重疊的現象，韓應趕快動起來輔選，號召支持者歸隊。



根據《鏡週刊》報導，趙少康在13日接受該刊訪問時表示，侯康配不怕，且已做好藍綠對決的準備，他並點名，泛藍15個縣市首長、韓國瑜應加緊動起來輔選，號召支持者歸隊。



趙少康指出，不論國民黨或民進黨，在年輕族群的支持度都遠不及柯文哲，柯目前的2成支持度，有很大部分源自於此。他研判，會有這種現象，是因年輕人對民進黨執政8年感到失望，但又不喜歡國民黨，因此才轉而支持柯文哲。此外，基於“垃圾不分藍綠”，柯提出了一系列監督、打貪主張，而這或多或少會吸引到這些年輕人。



在趙少康看來，目前選戰有1個奇特現象，柯文哲擁有2成多的支持者，藍綠都擔心若下重手打柯，恐會刺激柯粉反向把票投給對手，因此砲火相對克制。但他研判，柯粉與韓粉有高度重疊，只要韓國瑜站出來催票，可能會有助於藍軍搶柯票，成為逆轉勝的重要關鍵。



趙少康相信，目前幾位在網路上頗具聲量的挺柯直播主，過去立場都是力挺韓國瑜，只要韓站出來催票，這些人應都會歸隊，甚至願意分裂投票（政黨票投民眾黨、“總統”票投侯康配）。趙少康也坦言，韓國瑜應有辦法從柯文哲陣營再挖一些票過來，但目前還看不出韓有任何動作，“可能最後要出點力氣。”