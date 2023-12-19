郭正亮析侯友宜勝選關鍵：柯要留住綠營選票

民眾黨2024大位候選人柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月19日電／《美麗島電子報》18日公佈2024大選民調，民進黨“賴蕭配”支持度35.2%為第一，中國國民黨“侯康配”32.1%居次，台灣民眾黨“柯盈配”則是19.7%殿後。對此，前“立委”郭正亮18日就表示，柯文哲民調不能太高，但要有一定的支持度，因為柯粉有些是從綠營流過來的。雖然柯能留住綠營的票，但侯友宜還是無法達到領先的地步。政黨輪替對台灣非常重要，所有在野力量要一起合作。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮18日在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲民調不能太高，他有必要要有一定的支持度，因為它本來的盤中間選民就是柯粉，有些是從綠流過來的。藍的歸隊了，綠的部分他能留住，但這樣還是不夠，侯友宜還是不夠到可以領先的地步。



郭正亮回憶，當初侯友宜、柯文哲分開，他就說不要互相出惡言。侯友宜一定要去講政黨輪替的價值，要政黨輪替一定要跟所有的在野力量合作。郭正亮說，“但現在因為時間還沒到，這種話都是最後一個禮拜才講，現在人家也還在拚，就讓他拚。拚到最後一個禮拜，大家都知道定局了，相信柯文哲跟侯友宜都有這個智慧去表達，“政黨輪替我們可以共創未來”。



郭正亮最後強調，當然國民黨也要講希望能夠在“立法院”、“行政院”合作，一定要表達善意。這不是棄保，是邀請人家人共襄盛舉，政黨輪替對台灣這一局非常重要，所有在野力量要一起合作，這個聲音要出現。