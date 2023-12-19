減息利置業　明年樓市看俏

新盤熱賣，預計本月新盤銷售有機會重上1300夥以上。（大公報） 中評社香港12月19日電／據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，近月整體樓市交投逐步回升，無論一、二手成交量均有所回升。天水圍大型新盤YOHO WEST正式登記，銷售成績亦持續理想，三輪銷售已售近900夥新盤。本月至今整體新盤銷售已超越1100夥，預計本月新盤銷售更有機會重上1300夥以上的近八個月高位，新盤銷售連續三個月回升，反映買家已逐步重拾入市意欲。



大公報報導，相信讀者亦有留意，近月市場上利好消息不斷湧現，新盤亦頻錄大額交易，豪宅銷情亦相當理想。九龍站凱旋門新近更成功售出最後一夥天際獨立屋，單位為觀星閣頂層復式戶，實用面積2682方呎，平台面積1265方呎，成交價2.19924億元，呎價高達8.2萬元，再創近年九龍區豪宅呎價新高價。



樓市利好因素一直強化，美國息口預料將回落，或許美國聯儲局最快明年一季度便會重啟減息，息口下調加上本港租金亦持續上升，相信可重新推動部分租客變買家，甚或是收租客入市。當然，最重要仍然是明年經濟增長情況。最新廠商會預計，今年本港經濟增長或可達4%到5%，而來年的經濟增長亦可達3.5%，經濟增長升幅仍然是顯著。



專才湧港成住宅新購買力



此外，寧德時代宣布在香港科學園設立國際總部及研發中心，並於上周與科學園簽署合作備忘錄，為香港帶來正面的經濟價值和社會影響。作為全球領先的電池技術公司，寧德時代的進駐，將推動香港在電池技術和電動車產業的發展，也將對高等教育和研究工作產生深遠影響。



大型科技企業落戶香港，肯定可以吸引更多科技人才來港。去年底實施的高才通計劃，初步成績已超乎預期理想，過去一年已超過18萬名海外以至內地人才透過不同的計劃來港發展，已移居香港的人才亦已超越7萬人，相信隨著寧德時代來港，亦會吸引一批科研人才，相信來年高才通或更多。



總括而言，樓市經過近一年的整固，樓價已調整至相當吸引的水平，個別屋苑樓價下調幅度更高達三成至四成，加上施政報告實施減辣後，無論是收租客、部分先買後賣的換樓客以至來港專才，買家入市成本調低，大大增加入市意欲，加上種種利好因素湧現，樓市有望盡快完成尋底，來年樓市或重拾升軌。