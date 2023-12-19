習近平聽取賀一誠述職報告

12月18日，國家主席習近平在中南海會見來京述職的澳門特別行政區行政長官賀一誠。（來源：新華社） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，國家主席習近平18日下午在中南海瀛台會見來京述職的澳門特別行政區行政長官賀一誠，聽取他對澳門當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。



習近平表示，一年來，賀一誠行政長官帶領特別行政區政府，認真履職、務實有為，順利完成澳門維護國家安全法修改，有序推進行政長官選舉法和立法會選舉法修改工作，加強對博彩業依法管理，編制澳門歷史上首個全面系統的多元發展規劃，推進橫琴粵澳深度合作區建設取得新成效，持續擴大對外交流合作，澳門經濟快速復甦，社會保持和諧穩定。中央對賀一誠行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。



習近平強調，新時代新征程，我們正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中央將一如既往全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，全面落實“愛國者治澳”原則，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，不斷推進具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐，以新的發展成果迎接澳門回歸祖國25周年。



李強、蔡奇、丁薛祥、石泰峰、陳文清、夏寶龍等參加會見。

