中評社北京12月19日電／網評：悉心守護“耕地中的大熊貓”



來源：人民日報 作者：張藝開



色黑如珍寶的沃土，關乎大國糧倉的豐盈。堅持保護優先、用養結合，讓珍貴的黑土地持續發揮效能



挖掘機進場，推土機就位，緊接著機聲隆隆——在黑龍江省鶴崗市關門嘴子水庫項目施工現場，只見黑土被層層剝離、整齊堆放，繼而被轉移保存。火熱而有序的作業場景，讓記者不禁發問：挖出來的黑土要弄去哪？



原來，當地黑土地分布廣，工程施工容易導致表層土壤流失、硬化。將耕作層土壤剝離，後續可用於耕地復墾、水土保持等。這種再利用，有利於保護耕地資源、保障糧食安全。如今在鶴崗，無論哪個重點項目破土動工，黑土地保護都是“必答題”：檢察機關工作人員會查看土層剝離情況、驗收記錄，跟進做好公益保護監督；對於剝離的耕作層土壤，自然資源部門會將其納入管護範圍。通過齊抓共管，多部門協力推進耕作層土壤剝離再利用，為黑土地保護再添一把力。



萬物土中生，有土才有糧。黑土地是珍貴的土壤資源，東北黑土地在全國糧食生產中占有舉足輕重的地位。習近平總書記指出：“要把黑土地保護作為一件大事來抓，把黑土地用好養好。”採取有效措施，既強化科技支撐又不斷完善政策機制，實現應保盡保，方能切實保護好黑土地這一“耕地中的大熊貓”。



用好黑土地，關鍵要壓實壓細責任，推動實現數量管控、質量管理和生態管護“三位一體”。在黑河市愛輝區坤河達斡爾族滿族鄉，記者跟隨一名村級“田長”在地頭巡田。他說：“現在，村民們都簽訂了目標責任書，大家都挺有責任感。”黑龍江已建立“省、市、縣、鄉、村＋網格、戶”七級田長責任體系，明確各級田長職責，推動形成全領域、全要素、全覆蓋的黑土地保護態勢。責任到人，激勵到位，才能讓種田的人更愛田、管田的人更護田，形成保護黑土地的合力。

