“嶺南中醫藥名家薈萃”論壇圓滿舉辦

活動現場 中評社香港12月19日電／由香港中文大學中醫學院、香港本草醫藥學會及九龍總商會主辦，62家中醫藥相關團體協辦的“嶺南中醫藥名家薈聚”專家論壇暨名家著作及珍稀植物展覽，於週日成功舉辦。這個堪稱香港中醫藥界其中一個規模最大的論壇吸引了共950名參加者，包括500名線上參加者。活動邀請到中聯辦、醫衛局、衛生署、醫管局、中醫藥管理委員會等代表出席，4位立法會議員也親自到場支持。論壇有9位著名中醫藥教授擔任主講，10多位教授撰寫中醫藥文化成果在論壇相關的刊物中分享，參加的註冊中醫師更可以通過參加論壇取得進修的學分。



大會主席之一的本草醫藥學會會長黃傑教授表示：希望與會者遵從習近平主席在2019年10月關於中醫藥的講話中所傳達的精神：“承傳、守正、創新”，我們應嚴謹傳承嶺南中醫藥精粹，結合現代中醫藥理論，開創香港中醫藥事業新猶。活動得到超過60個中醫藥相關的團體參和支持，大家都團結一致為中醫藥的發展而努力。令人欣慰。大會榮譽主席之一的香港中醫藥生物科技聯會副會長黃炳逢指出：此次活動薈聚了嶺南中醫藥各位名家，個個都是大師級人物，分享了他們在中醫藥理論及實踐方面的寶貴經驗，娓娓道來一個個關於嶺南中醫藥的經典人物和故事，對啟發後輩的意義重大，繼往開來，充分發揮承傳的精神。