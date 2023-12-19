美國和芬蘭簽署防務協議強化軍事合作

（來源：搜狐網） 中評社北京12月19日電／據新華社報導，美國和芬蘭18日簽署防務合作協議，進一步增強兩國軍事和安全等領域合作。協議內容包括芬蘭向美國開放多處軍事設施以及兩軍進行聯合訓練等。



當天，美國國務卿布林肯與芬蘭外交部長瓦爾托寧、芬蘭國防部長海凱寧共同出席在美國國務院舉行的簽字儀式。



布林肯表示，協議生效後將提升美芬兩軍合作的效率和效果，為兩軍聯合訓練提供更多機會，同時增強北約軍事行動的互操作性。



瓦爾托寧說，協議的簽署是芬蘭與美國雙邊關係中的“里程碑”，將“增強北歐和波羅的海地區的安全”。



海凱寧表示，協議將顯著增強兩國在應對軍事、安全和國防領域各種情形時一致行動的能力。



根據芬蘭方面此前公布的協議文本，芬蘭將開放包括空軍基地、海軍基地、訓練區、倉儲區等在內的15個區域供美方使用。協議還涉及美軍在芬蘭領土上預先部署國防裝備和物資、確保美軍及其使用的設施和區域的安全性以及刑事司法管轄權等內容。



由於該協議包含立法性質的條款，簽署後還要由芬蘭議會批准。



芬蘭2022年5月申請加入北約，今年4月成為北約第31個成員國。2022年8月，芬蘭決定與美國就防務合作協議展開談判，談判於今年10月完成。