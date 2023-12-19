前柯市府大將林洲民為綠站台　批柯很可惜

林洲民接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”吳思瑤今天邀請眾多文化界人士力挺民進黨2024候選人賴清德，前柯文哲市政府都市發展局長林洲民今天也出席力挺賴。媒體追問是否對柯文哲很失望？他受訪說，他覺得柯市長相當可惜，柯認真但是沒有團隊、沒有清楚政策，歷史對柯有公論。



這場活動在台大醫院國際會議中心舉行，出席人士包括：文藝獎得主黃聲遠、郭中端、林磐聳、建築師林洲民、張清華、吳書原、平面設計師聶永真、馮宇等，影視界陳明章、林正盛、蔡明亮等人士。總共約有近50位文化界人士出席力挺。



林洲民過去擔任柯市府都發局長，他今天受訪說，因為經濟使“國家”強大、文化讓“國家”偉大，賴清德、吳思瑤就是這個重要政策推手。



媒體詢問，過去當過柯文哲市府局長現在不挺了嗎？他表示，柯文哲文化政策到今天都沒有看到成果。



柯文哲提到是民進黨政府“卡”大巨蛋？林洲民強調，當然不是。這件事情清楚定義是柯市府第二任，沒有堅持守法讓遠雄得逞，這個事情自有定論。是否對柯失望？他說，他覺得柯市長相當可惜，柯認真但是沒有團隊、沒有清楚政策，歷史對他會有公論。



對於大巨蛋啟用？他表示，大巨蛋沒有完成一定要有的防災電腦模擬，卻讓大巨蛋開幕，這樣當然不對。沒有一個城市、“國家”會縱容這樣發生。



但是大巨蛋已經使用，那是蔣萬安市府的還是柯文哲市府問題？林洲民說，這個是世代台北都要承擔的問題。