阿聯酋華僑華人中華美食烹飪大賽舉行

與會各界嘉賓合影。（來源：人民網） 中評社北京12月19日電／據人民網報導，12月16日，2023第二屆阿聯酋華僑華人中華美食烹飪大賽在杜拜中國飯店舉行。



中國駐阿聯酋大使張益明向活動發來賀信表示，希望各位參賽選手、美食愛好者將中華美食作為弘揚中華文化、提升中國形象的載體，既“入口”又“入心”，推動文明互鑒，促進民心相通。



中國駐杜拜總領事李旭航致辭表示，中華美食是我們作為龍的傳人的驕傲，是五千年中華文明的深厚積澱，也是中外文化交流交融的橋梁和紐帶，舉辦華僑華人中華美食烹飪大賽具有重要而特殊的意義。



大賽由阿聯酋上海總商會暨同鄉會舉辦。該會會長成富強表示，大賽主題是“舌尖百味在杜拜、海外餐飲共融合”，旨在弘揚中華美食文化，促進中阿文化交流，增進華僑華人的團結和友誼。希望通過活動讓更多的人瞭解博大精深的中華美食文化。



據介紹，比賽共收到87件視頻報名作品，經認真篩選，共有16位選手進入現場決賽。選手以8人為一組，分成兩組依次比賽。每位選手需在規定的時間內完成3道菜的製作。隨著李旭航總領事宣布比賽開始，場上，選手們切菜、腌肉、調料汁，忙得不亦樂乎；場邊，來賓或在操作台旁加油鼓勁，或跟隨大屏幕瞭解各式菜肴的精彩故事……最後，五位來自阿聯酋知名中餐館的廚師長組成評委會為48道菜打分，評選出金銀銅獎以及最佳造型獎、最佳色澤獎、最佳口感獎、最佳人氣獎、最佳創意獎等。