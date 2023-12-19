和音：堅持多邊主義，攜手應對氣候變化挑戰

這是12月12日在阿聯酋杜拜拍攝的聯合國氣候變化大會舉辦地杜拜世博城。（來源：新華社） 中評社北京12月19日電／據人民日報報導，經過兩周的艱難談判，《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）近日在阿聯酋杜拜落下帷幕。大會完成了《巴黎協定》生效以來的首次全球盤點，總結了成績和缺口，為《巴黎協定》深入實施指明方向，特別是進一步鞏固了全球綠色低碳轉型大勢，具有重要里程碑意義。此次大會再次表明，踐行真正的多邊主義，加強團結合作，才能更好應對氣候變化挑戰。



確保全球氣候治理沿著正確軌道前行，各方必須堅持《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的目標、原則及制度安排。此次大會就《巴黎協定》首次全球盤點、減緩、適應、資金、損失與損害等多項議題達成“阿聯酋共識”；130多個國家簽署關於糧食、農業和氣候行動的宣言，在解決全球溫室氣體排放問題的同時，保護受氣候變化影響最大地區的農民的生命和生計；世界銀行集團宣布將加大應對氣候變化融資支持力度，大幅提高下一財政年度融資總額中用於應對氣候變化項目的比例……大會取得的一系列成果展現了國際社會攜手應對氣候變化的努力，也反映了各方願意堅持多邊主義，積極展現更多靈活性、建設性的趨勢。正如聯合國秘書長古特雷斯所言，“在我們這個四分五裂的世界，COP28可以表明，多邊主義仍是人類應對全球挑戰的最大希望”。



構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，是在應對氣候變化領域踐行真正的多邊主義必然要求。發展中國家是氣候變化的最大受害者，但在全球氣候治理進程中，廣大發展中國家的很多合理關切尚未得到充分的重視和解決。首次全球盤點顯示，全球在實現《巴黎協定》目標方面取得了實質性進展，但距離目標仍有差距，特別是對氣候變化負有最大責任的發達國家在履行減排義務並向發展中國家提供資金、技術及能力建設支持等方面還存在嚴重缺口，為履行氣候責任和義務所付出的實際行動還嚴重不足，有關國家產業、貿易等單邊措施進一步增加了全球氣候目標實現難度。《聯合國氣候變化框架公約》執行秘書西蒙·斯蒂爾指出，全球盤點清楚表明，全球氣候行動還不夠快，國際社會必須全面落實《巴黎協定》。



共同但有區別的責任原則是全球氣候治理的基石，關乎國際公平正義。此次大會期間，多方再次強調了“共同但有區別的責任”原則的重要性。在減排行動方面，《巴黎協定》極大推動了全球低碳轉型，但一些發達國家能源政策出現倒退，化石能源消費和碳排放不減反增，使已經十分脆弱的全球減排前景岌岌可危。一些發達國家長期不正視其責任，遲遲不兌現有關承諾，致使發展中國家氣候行動所需支持嚴重不足。國際社會期待發達國家切實履行率先減排和向發展中國家提供資金、技術及能力建設支持義務，推動《巴黎協定》全面、平衡、有效實施。

