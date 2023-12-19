12月9日，在日本大阪，“延續南京記憶會”創始人、日本銘心會會長鬆岡環和在日中國學者高文軍回答參會者提問。（來源：新華社） 中評社北京12月19日電／據人民日報報導，今年是南京大屠殺慘案發生86周年。近日，日本多個市民團體舉辦多場主題集會活動，通過公映相關紀錄片、播放日本老兵坦白罪行的視頻等，揭露侵華日軍南京大屠殺暴行，呼籲把歷史真相如實告訴日本年輕一代，讓人們更好認識和平的珍貴。



“日本必須全面、誠實正視歷史”



今年12月13日是第十個南京大屠殺死難者國家公祭日。日本市民團體“神戶南京心連心會”代表宮內陽子和其他代表赴華參加了悼念活動。“前事不忘，後事之師。我們懷著愧疚、贖罪的心情再次參加了對南京大屠殺遇難者的悼念活動。”宮內陽子表示，“活動期間，我們看到中國民眾尤其是年輕人，正通過各種形式傳承歷史記憶，令人動容。”



這是“神戶南京心連心會”第二十四次訪問中國。該團體自1997年開始，多次前往包括南京在內的中國多地，尋訪日本侵華戰爭留下的歷史遺跡，記錄南京大屠殺幸存者的證言。20多年來，該團體訪問了中國大陸30多個城市以及中國台灣和香港地區，實地採訪搜集了近50位南京大屠殺幸存者和戰爭親歷者的證言證詞。



“日本當下的歷史教育欠缺，我們深感有責任把日本過去加害他國人民的歷史真相告訴下一代。不正視歷史就將重犯歷史錯誤。”宮內陽子表示，“神戶南京心連心會”每次結束在中國的實地尋訪後，都會在日本舉行報告會，將獲得的歷史事實告訴日本民眾。



宮內陽子還將多年來在中國的尋訪經歷編撰成圖書，希望這些史料能在日本社會廣泛傳播。“日本必須全面、誠實正視歷史。唯有如此，才能取信於曾經被日本傷害過的鄰國人民。”宮內陽子在圖書序言中寫道。

