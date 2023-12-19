雖則全球奢侈品市場銷售放緩，但普拉達計劃擴大投資中國，目標將中國市場業務增長一倍。換言之，肯定中國市場的發展前景。（大公報） 中評社香港12月19日電／受到高利率、高通脹及地緣政治等因素影響，今年全球經濟﻿復甦力度比預期疲弱，但中國經濟展現強韌的增長與發展動能，有望繼續保持中高速增長，表現優於全球。中央經濟工作會議強調穩中求進、以進促穩及先立後破，意味在自身經濟結構轉型、外圍經濟不確定性增加的環境中，將續有政策舉措支持經濟﻿復甦勢頭持續下去，近期包括意大利奢侈品牌普拉達（Prada）在內的多間外企計劃擴大在華投資，以行動證明對中國經濟前景保持堅定信心。



大公報報導，儘管美國11月核心通脹按年升高達4%，較2%通脹目標高出一倍，但美聯儲局連續三次暫停加息，並暗示可能會減息，反映美國經濟距離衰退不遠，聯儲局主席鮑威爾將要揹上黑鍋。事實上，自去年3月以來合共加息5.25厘，美國加息速度是數十年來最快，目前美息處於20多年來最高，年初已爆發銀行危機的美國，經濟硬著陸將無可避免，全球經濟也會受累。



頂住內外壓力 保持中高速增長



信貸評級機構惠譽預期今年世界經濟衹有2.9%的增幅，比2022年表現為差，反映高利率、高通脹、地緣政治等因素對美歐經濟負面衝擊逐步浮現出來。不過，中國經濟展現不俗的韌性，頂住內外諸多壓力，包括自身產業升級轉型、新舊動能轉換、房地產調整以及外圍不穩定的政經變數，今年首三季經濟增長5.2%，保持中高速增長，表現優於全球主要經濟體。事實上，國際貨幣基金組織預期今年中國經濟增長可達5%，而美國、日本、歐元區經濟增長預測分別衹有2.1%、2%與0.7%，可說是高下立見。



經濟穩中求進 延續﻿復甦勢頭



由於美國貿易及投資保護主義肆虐，全球化發展遇上逆風，令世界經濟持續面對不少挑戰，而中國亦處於創新驅動發展、擴大內需的經濟結構轉型的關鍵時期。故此，近日召開的中央經濟工作會議，強調穩中求進、以進促穩、先立後破，著重“穩”、“進”、“立”，在不確定的全球經濟環境之中，採取穩扎穩打策略，保持經濟長期向好勢頭。例如能源轉型過程之中，首要推動發展新能源，然後才逐步降低化石能源比重，不能急於求成，配合穩中有進的經濟發展策略。



值得留意的是，中央經濟工作會議定出明年九項工作重點，位列首項便是以科技創新引領現代化產業體系建設，以科技創新推動產業創新，有理由相信中國創新驅動發展將釋放更大動能，破解美國卡脖子的例子陸續有來。傳聞中芯國際再在5納米芯片制程上有技術性突破，有利華為集團推出更多搭載鴻蒙操作系統新產品，在全球拓展高端手機及智能汽車市場。



同時，中央經濟工作會議又提出著力擴大國內需求。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。因此，在消費與投資雙引擎支持下，明年中國內需拉動經濟增長將進一步給力。目前市場憧憬中國續有政策舉措，包括加大貨幣與財政政策對穩房地產、穩經濟的支持力度，中國經濟﻿復甦勢頭延續至明年，增長速度繼續領先全球主要經濟體，持續吸引外資擴大在華投資。



外資擴大投資 看好中國前景



事實上，雖然全球奢侈品市場銷售放緩，中國居民消費模式有變，但普拉達計劃擴大投資中國，目標將中國市場業務增長一倍。此外，美國風險投資公司IDG亦擬入股內地奇瑞汽車，涉資約70億元人民幣，相當於9.7億美元，而資產管理規模80億美元的英國對衝基金公司Aspect Capital，亦部署在華設立外商獨資企業，準備在中國市場大展拳腳，客觀事實證明外資保持堅定信心，唱衰中國經濟論在過去、現在和未來都不會實現。