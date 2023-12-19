紐約時報“挺菲”文章讓菲律賓人尷尬沉默

（來源：“伍之管見”微信公眾號） 中評社北京12月19日電／據“伍之管見”微信公眾號報導，近日，菲律賓政府邀請包括《紐約時報》在內的多家媒體記者，搭乘三艘公務船試圖侵闖中國黃岩島鄰近海域。中國海警依法採取必要措施，使用高壓水炮予以驅離，現場操作專業克制、合理合法。



事件發生後，《紐約時報》也按計劃“交差”，刊發文章“力挺”菲方，試圖把中方塑造成“霸凌者”，在國際輿論上為菲方博取更多同情，向中方施加更大壓力。



這種歪曲事實、顛倒黑白的敘事方式，在西方媒體自己看來又是一次“成功”的議題設置。



但細讀文章，卻好像哪裡不對勁。



文章第8段詳盡描述此次航行的細節，稱船只從菲律賓西部巴丹省的一個港口出發，在波濤汹湧的公海航行了18個小時後抵達斯卡伯勒淺灘（即我“黃岩島”）附近。



仔細對照中英文兩個版本，《紐約時報》的稿件都把從菲律賓呂宋島到中國黃岩島的這片海域稱為“公海”（high seas）。按照《聯合國海洋法公約》的定義，公海是指不包括在國家專屬經濟區、領海或內水或群島國的群島水域以內的全部海域。公海對所有國家開放，任何國家不得對公海主張主權。



難怪菲律賓方面讀到這篇文章都要“男默女淚”。



合著菲方過去這麼多年、花了這麼多錢、養了這麼多人，一直在極力塑造的所謂“南海主張”，被《紐約時報》的一篇文章就給否決了。



文章發表後，《紐約時報》沒有給出任何解釋，菲方也只好假裝“咱也不知道，咱也不敢問”。

