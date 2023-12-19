歐美消費降級　港商料聖誕訂單跌一成

歐美消費力很低，特別是美國，令今年香港聖誕訂單貨值下跌。（大公報） 中評社香港12月19日電／高息環境持續，俄烏戰事不斷推高通脹，加上巴以衝突，令原本十分疲弱的海外市場，雪上加霜。多位商會人士看淡今年香港聖誕出口表現，普遍預測至少下跌一成。談及當前情況，不少港商以三句話形容：“買家庫存太多”、“購買力太弱”及“看不清前景”，隨之而來是一連串無奈嘆息，強調現在並非賺多少，只想企業在逆境中存活下來，等他日市況好轉，東山再起。



大公報報導，談及香港聖誕訂單情況，香港付貨人委員會主席林宣武、香港貿發局鐘錶業咨詢委員會主席劉燊濤及香港中小企發展學會會長劉健華異口同聲表示十分淡靜，原以為疫情過後，銷情可以迅速回升，但事與願違，在持續高息環境下，高通脹已吃掉消費力，扣除基本生活開支後，消費者所餘無幾。劉健華坦言，今年香港聖誕訂單數量或許增加，但貨值下跌，因為歐美消費力很低，特別是美國，購物送禮首選平價貨，幾乎是愈平愈好賣，稍貴一點就很難賣出。



買家向廠商壓價 轉嫁打折成本



美國感恩節及翌日的“黑色星期五”，傳統都是消費者搶購的好日子，也反映聖誕節銷情如何。根據美國全國零售協會（NRF）估算，感恩節至“網購星期一”（即“黑色星期五”之後的第一個周一）期間，光顧零售商店採購的消費者超過2億人次，人均花費321.41美元，低於去年同期的325.44美元。NRF總裁Matthew Shay指出，數據較預期佳，反映即使經濟前景未明，消費者仍願意花錢，但集中在較大折扣的貨品。



劉燊濤表示，不論經濟好壞，美國消費者仍會在聖誕節購物送禮，但現時更鐘情在折扣店購物，一般在半價至七折不等，相信一些平價玩具、家用品受歡迎，但鐘錶、電子產品可能銷售下挫。“折扣店給消費者多少折扣，便要求廠家減多少，可想而知這些訂單利潤非常微薄，只求薄利多銷。”



林宣武形容，現時買家採購以平價為優先，且平價市場競爭激烈，港商與內地及東南亞同業爭生意，往往處於劣勢，因鬥平非港商強項，但不少廠家仍無奈接單，一來怕失掉客戶，另一原因是，若工廠沒有足夠訂單，很快便流失員工，以後招聘會遇到困難，培訓成本更不菲。“若要鬥平，港商不及內地同業競爭，我們的強項是做優質的中價貨，現在捨長取短，港商經營會十分困難，但為了穩住工人，有些廠家又不得不接這些雞肋訂單。”



宜購出口保險 接單添保障



林宣武坦言，看淡今年香港聖誕訂單表現，料至少跌一成，因為太多“雞肋”訂單，即使產品已付運，若最終滯銷，買家仍可以找千百個理由退貨，因此有部分港商審慎選擇訂單，寧願少接，也不想接一些“無肉食”的訂單。至於減輕出口風險，林宣武表示，任何出口訂單均有需要買出口保險，方能控制風險。



商會人士解釋，看淡今年香港聖誕出口生意，主因是產品供過於求，加上市場需求疲弱，買家還要壓價及工資上升等因素，令很多廠家意興闌珊。再者，俄烏戰事遲遲未結束，巴以衝突又起，出口界對前景偏向悲觀，擔憂再發生類似“911”襲擊事件，屆時勢必重創全球經濟，為今之計還是保本為上。