台中藍綠地檢署互告　狹路相逢警大陣仗維安

民進黨台中市黨部主委李天生接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月19日電（記者 方敬為）民進黨台中“立委”候選人江肇國18日控中國國民黨籍對手羅廷瑋團隊主任石國勳，涉嫌以賄賂方式替郭台銘獨立參選大選連署，石國勳本人予以駁斥並到江肇國服務處踢館，爆發衝突。今天雙方再到台中地檢署互告，石國勳與代表江營的民進黨台中市黨部主委李天生狹路相逢，相互叫陣，不過現場有多名法警坐鎮維持秩序，沒有擴大衝突。



江肇國18日召開記者會指出，今年10月，羅廷瑋團隊前主任、現任台中市富台里里長石國勳利用里民打疫苗時，召開郭台銘連署說明會，更接獲羅團隊內部幹部爆料，指石國勳從事賄賂連署，並有錄音檔佐證，石國勳明確指出“給你3萬元，幫我簽100份連署回來”。呼籲羅廷瑋出面說清楚。羅廷瑋則表示，此事與他無關，江肇國烏龍爆料可能會有沈重的法律責任，請江好自為之。



石國勳對此強調，一切都是不實指控，昨天並親自到江肇國服務處踢館，並下戰帖，若有不法，他就退出政壇。反之，請江肇國退出，引起服務處工作人員出來嗆聲、逐客。石國勳19日上午再赴台中地檢署控告江肇國誹謗、違反《選罷法》意圖使人不當選等罪。江肇國陣營也由李天生偕同律師赴地檢署補充證據，雙方都在地檢署前召開記者會說明。



李天生先到場，他向媒體說明，團隊有掌握更為詳實的證據，可以佐證石國勳確實涉入賄選，有影音、圖檔，證據非常充分，但由於偵查不公開，不便多做詳述。



李天生強調，在選舉期間，希望選舉能乾乾淨淨，不要有任何不法狀況，尤其是賄選的傳聞會聲會影，民進黨希望能夠端正選風，我們不是針對特定對象進行打擊，所有指控均有憑有據，希望透過檢調介入釐清真相，嚇阻相關選舉犯罪行為。