141年來，白宮首次正式譴責《排華法案》

當地時間12月16日，數百華人齊聚邁阿密抗議佛州“排華法案”。（來源：美國中文電視截圖） 中評社北京12月19日電／據中國僑網報導，當地時間12月17日，美國總統拜登在《排華法案》廢除80周年之際發表聲明，拜登在聲明中細數幾代華裔為美國做出的貢獻，並向他們致敬。拜登總統的這一聲明，也是白宮141年來首次正式譴責《排華法案》的歷史性文件。



拜登在聲明中說：“仇恨永遠不會消失，它只是隱藏起來。今天，仍有人在妖魔化移民，煽動不寬容的火焰。”



《排華法案》是美國歷史上唯一專門針對特定族裔的歧視性法案。它於1882年通過，執行逾60年，此法生效後發生許多針對華人的大規模暴力事件，不少人甚至因此喪命。直至1943年12月17日，時任美國總統羅斯福簽署《馬格努森法案》正式廢除了《排華法案》。



80年過去了，《排華法案》陰影至今仍籠罩在美國上空，驅之不散。面對那些以血汗推動美國進步的人，美國政府除了要銘記，還有更重要的，就是深刻反思。



《排華法案》的制定是為了迎合當時美國國內蔓延的排華和恐華情緒。近年來，一些美國政客為了謀取個人政治私利不斷炒作反華議題、煽動反華情緒，導致包括華裔在內的亞裔群體成為美國種族仇恨犯罪的主要攻擊目標之一。



以“中國行動計劃”為例，美國司法部從2018年底開始實施該項目，宣稱目的是所謂打擊來自中國的商業間諜行為。



事實上，很多華裔、亞裔科學家乃至和中國、亞洲有合作關係的科學家，也成為該倡議的打擊目標，產生了傷人傷己的“寒蟬效應”。因其歧視性、種族偏見和效果不佳而受到廣泛批評，美國聯邦政府於2022年將該項目廢止。



歷史的錯誤看似得到糾正，但其實還在以不同的形式重演。“卷土重來”的危險，更是從來沒有停止過。

